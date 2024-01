Tentative de vol ratée en plein jour durant une simple commission

À l’aide d’un outil pointu, le voleur a tenté à plusieurs reprises de casser la vitre de son véhicule.

«C’est dur à croire, lance celui qui est propriétaire d’un restaurant à Magog. Tout ça en plein jour! On dit que c’est fou partout au Québec et même ici en région. D’ailleurs à Orford, deux véhicules ont été volés cette semaine dont un Toyota RAV4. Dans mon cas, quand je suis revenu à mon auto, j’ai constaté les dégâts. Ils m’ont probablement vu arriver dans le stationnement du magasin et quand j’ai quitté le magasin, ils ont manqué de temps, je ne le sais pas. La police croit que c’était un amateur dans ce cas, puisqu’il n’a pas réussi à casser la vitre pour déverouiller la voiture.»

Du côté du Service de police de Sherbrooke (SPS), on précise que les marques ciblées en plus du Toyota Highlander sont le Jeep Wrangler, le Honda CRV, les camionnettes Dodge RAM et un autre véhicule utilitaire sport, le Toyota RV4.

«Le SPS tient de nouveau à aviser la population qu’il y a présentement plusieurs cas de vols de véhicules, des VUS récents des années 2020 à 2023, et ce, dans plusieurs quartiers de la ville. Ces vols se produisent majoritairement de nuit, durant la semaine, pour les cas rapportés dernièrement. On demande donc aux résidants de suivre les conseils de sécurité de base.»

Parmi ces conseils: stationner le véhicule dans des endroits éclairés, bien verrouiller toutes les portières, installer un système antidémarrage, un cadenas de volant, un système d’alarme et un système de repérage, se stationner de manière stratégique en évitant les endroits ciblés par les voleurs, installer des caméras extérieures et éviter de mettre les clefs à puce à proximité de l’entrée de la résidence.

«On demande aux citoyens de redoubler de vigilance et de contacter immédiatement le SPS via le 911 si des individus suspects rôdent dans le secteur.»

L’épidémie de vols de véhicules se poursuit en région et le Service de police de Sherbrooke tient à rappeler les règles de base à surveiller. (Service de police de Sherbrooke)

Un réseau organisé

Si dans le cas de Renaud Légaré, le voleur semblait être un amateur, le SPS constate qu’une forte proportion de ces véhicules volés semble provenir d’un réseau organisé.

«En 2023, 143 plaintes de vol de véhicule ont été déposées au Service de police de Sherbrooke et 66 de ces vols, en plus de 18 tentatives, étaient possiblement reliés à des réseaux de vols organisés. Depuis le 1er janvier 2024, 18 vols sont aussi possiblement reliés à des réseaux de vols organisés», indique le SPS.

Rappelons que plus tôt cette semaine, le gouvernement du Canada annonçait la tenue d’un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, qui aura lieu à Ottawa le 8 février.

En moyenne, une voiture est volée toutes les six minutes au pays selon les plus récents rapports.