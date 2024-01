Meurtre au centre-ville de Sherbrooke : un homme de 44 ans arrêté

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a également ouvert une enquête sur les événements. Selon les informations préliminaires,un appel aurait été fait au 911 par une personne tenant des propos incohérents vers 2h40. Des policiers du Service de police de Sherbrooke se seraient rendus sur les lieux quelques minutes plus tard.

Les policiers auraient alors échangé avec les occupants de la résidence afin de clarifier la raison de l’appel puis seraient repartis. À 5 h 04, un appel aurait été fait au 911 pour une personne gravement blessée à l’extérieur de la résidence.

Le BEI enquête dans tous les cas où une personne, autre qu’un policier en service, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d’une intervention policière ou durant sa détention par un corps de police.

Une enquête criminelle parallèle concernant les événements survenus a été confiée à la Sûreté du Québec.

Vers 5h10 vendredi matin, les policiers du Service de police de Sherbrooke ont été appelés pour un homme agressé par arme blanche près de la rue Gillespie à Sherbrooke.

Les évènements se sont déroulés sur la rue Gillespie. (Jean Roy/La Tribune)

On invite d’ailleurs la population à transmettre des informations à la SQ au 1 800 659-4264.

Une partie de la rue était toujours fermée à la circulation en avant-midi vendredi. Un périmètre avait été érigé devant le 230 Gillespie, une maison à quelques dizaines de mètres du lieu où se serait déroulée l’agression. Un voisin a mentionné à La Tribune avoir vu les policiers procéder à des manœuvres de réanimation sur la victime à cet endroit.

Aucun des autres voisins rencontrés n’avait vu ou entendu quoi que ce soit, l’agression s’étant déroulée au petit matin.

« Il y a toujours du bruit donc on ne porte plus attention, mentionne une dame qui demeure tout près avec son enfant d’âge primaire. Les gens crient dans la rue à toute heure. Mon auto a été frappée durant la nuit et est allée se fracasser contre un arbre, c’est une perte totale. Ça se détériore, on va essayer de quitter le quartier. »

La victime est décédée. (Jean Roy/La Tribune)