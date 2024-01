Jean-Guillaume Blanchette et Alexandre Tardif nommés juges

L’avocat Patrick Fréchette connaît très bien les deux nouveaux juges. Il a d’abord accueilli Jean-Guillaume Blanchette après son stage du Barreau. Celui-ci est devenu son associé pendant une douzaine d’années avant de rejoindre le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en 2021. Alexandre Tardif, lui, a effectué des mandats pour la Couronne fédérale et s’est allié avec Me Fréchette en 2022.

«Quelles belles nominations! a réagi l’expérimenté avocat. Ce sont deux excellents juristes qui ont eu la perspective de la Couronne et de la défense», analyse celui qui croit que ces anciens collègues «rendront des décisions réfléchies et étoffées».

«Je m’attends à ce que ce soit plaisant de plaider et de s’adresser à ces deux juges», renchérit Me Fréchette.

Bien qu’il soit en quelque sorte le mentor de M. Blanchette, Me Fréchette assure que son ancien collègue «m’a beaucoup apporté pour améliorer ma propre pratique lorsqu’il est arrivé au bureau par ses excellents réflexes juridiques».

«Poids lourd»

Le patron de Jean-Guillaume Blanchette, Me Claude Robitaille, avoue ressentir «une petite tristesse» de perdre «un poids lourd» de son équipe, mais il assure vivre surtout «beaucoup de joie pour lui». «Je trouve que c’est une belle nomination, assure tout sourire Me Robitaille en entrevue avec La Tribune. Je ne suis pas surpris qu’il ait eu cette ambition, je crois que la Cour du Québec est allée chercher un excellent candidat.»

«Il a une belle objectivité et c’est un bon juriste, renchérit Me Robitaille. Le fait d’avoir travaillé à la défense et à la Couronne est un atout pour lui. Il va se poser les bonnes questions.»

Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales partagent ce mélange d’émotions, selon Me Robitaille. «On aimait beaucoup Jean-Guillaume. C’est un gars d’équipe, on perd un poids lourd. Il avait un bel esprit juridique, on aimait se référer à lui pour poser des questions et vérifier certaines choses. On ne pourra plus faire ça!» lance-t-il.

D’ailleurs, la Couronne sherbrookoise se rajeunit, elle qui perd l’un de ses vétérans. «On a une belle jeunesse au bureau. On a des procureurs qui sont encore en apprentissage, mais je vois beaucoup de positif. La jeunesse, c’est plaisant et dynamique. L’expérience vient avec le temps. Jean-Guillaume et d’autres procureurs partagent leurs compétences, mais oui, ça va faire un vide», dit-il, ajoutant que ce n’est pas la première fois qu’un collègue du DPCP accède à la magistrature. Par exemple, la juge Hélène Fabi était aussi procureure de la Couronne au moment de sa nomination.

Claude Robitaille croit également que la nomination d’Alexandre Tardif en est une belle. «C’est quelqu’un d’excessivement intelligent. C’est agréable de négocier ou de faire un procès avec lui. C’est quelqu’un de très respectueux de ses pairs et des opinions qui ne sont pas nécessairement les siennes. Et c’est un très bon juriste», analyse le patron du DPCP.

Le départ d’Alexandre Tardif amènera aussi Mes Patrick Fréchette et Kim Dingman, associés chez FDT Avocats, à se réorganiser. «Toutes les fois qu’un événement comme ça se produit, ça crée du chamboulement, mais des opportunités, aussi», décrit-il sagement Me Fréchette.

Deux pour un sur les remplacements

Visiblement, Me Stéphanie Côté a profité d’un deux pour un sur les remplacements avec ces nominations à la magistrature. Celle qui était première conseillère du Barreau de Saint-François prend maintenant le rôle de bâtonnière avec le départ de Jean-Guillaume Blanchette à ce poste. Elle prendra également les charges de cours d’Alexandre Tardif, qui enseignait au Cégep de Sherbrooke en Techniques policières.

Me Stéphanie Côté est devenue bâtonnière du barreau de Saint-François. (La Tribune, René-Charles Quirion/La Tribune, René-Charles Quirion)

«Nous leur souhaitons une carrière remplie de bonheur et de joie. Nous sommes très fiers d’eux, on considère que ce sont d’excellentes nominations. Nous sommes heureux que le juge Tardif soit une nouvelle nomination, il ne remplace pas un poste existant», commente celle qui s’implique dans le conseil d’administration de l’organisation depuis environ 2005.