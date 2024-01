Amine Oumina en prison pour 5 ans pour l’homicide de Charles Lafontaine

La juge Hélène Bouillon de la Cour du Québec a accepté la suggestion commune des deux parties, vendredi après-midi, devant une salle d’audience bondée.

Le soir du 13 avril 2023, Charles Lafontaine est allé souper et prendre un verre avec trois amis. «C’était cordial, il n’y avait pas de conflit», rapporte le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Louis Fouquet. Ils ont ensuite mis le cap vers Rock Forest, à l’appartement d’Amine Oumina.

C’est à cet endroit que la victime aurait voulu voir l’arme que possédait Oumina. Alors que les autres témoins regardaient ailleurs, un coup de feu a atteint la victime à la tête, ce qui a causé la mort du trentenaire.

L’arme ne sera jamais retrouvée «malgré les nombreuses recherches de la Sûreté du Québec». Quelques heures plus tard, Oumina a pris un vol vers le Mexique, puis vers l’Espagne où il a vécu en cavale chez sa famille durant deux mois.

Le 15 juin 2023, Amine Oumina a été arrêté en Espagne alors qu’il voulait revenir au pays, lui qui voulait faire face à la justice.

En considérant les 11 mois de détention provisoire accumulés, Oumina, représenté par Me Jean-Marc Bénard, restera au pénitencier durant 4 ans et 1 mois. L’absence d’antécédents judiciaires et le plaidoyer de culpabilité très rapide de l’accusé ont été rapportés comme des facteurs atténuants.

Les parents, la sœur ainsi que la conjointe de Charles Lafontaine se sont adressées au tribunal. Oumina, lui, n’a pas désiré s’adresser à la cour.

Plus de détails à venir...