«Notre plan A, B et C est de rénover» l’édifice du Liverpool

À ce stade, la démolition puis la reconstruction d’un nouveau bâtiment ne sont pas du tout envisagées par le promoteur.

«Ce n’est pas du tout dans les plans, notre plan A B et C est de rénover, mentionne M. Custeau. On planifiait déjà une rénovation totale des deux derniers étages qui étaient vides depuis plusieurs années. Notre plan reste le même.»

Charles Custeau, président du Groupe Custeau (Maxime Picard/Archives La Tribune)

M. Custeau ne connaissait pas encore toute l’étendue des dégâts mercredi en après-midi, mais il était optimiste quant à la solidité structurelle du bâtiment.

«Nos équipes de maintenance et nos gens de construction ont pu rentrer dans le bâtiment mercredi matin et évidemment les dommages sont majoritairement par la fumée et l’eau. L’après-sinistre est en train de faire son travail, mais on n’a pas vraiment d’informations précises. Mais qu’ils nous laissent rentrer dans l’édifice, c’est bon signe.»

La priorité sera donc de remettre le bâtiment en état.

«Notre souhait, c’est de le nettoyer au plus vite pour le rendre fonctionnel pour le Liverpool le plus rapidement possible. Ça dépend beaucoup des dommages, mais si on est chanceux, ça peut se faire rapidement.»

«C’est l’épreuve de plus qui n’était vraiment pas nécessaire, mais c’est la vie, résume Charles Custeau. On n’a pas le choix de se retrousser les manches. Notre bout à nous c’est de faire le maximum pour redonner le bâtiment à notre locataire et à la population le plus rapidement possible.»