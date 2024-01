L’ADN de Grenon cueilli au cinéma Élysée à Granby

Ce jour là, l’enquêteur Christian Royer et son collègue, le sergent Sallois, s’étaient placés de faction dès 6h55 près du domicile présumé de leur suspect au 220 rue de Laval sud à Granby, dans le but de confirmer qu’il habitait bel et bien à cet endroit. Ils ont surveillé le secteur toute la journée, chacun installé dans son véhicule banalisé, jusqu’à l’arrivée d’une Honda Accord noire conduite par une femme portant un gilet rose très voyant dans le stationnement de l’immeuble à 18h pile. À ce moment, Grenon est sorti par une porte menant au logement du sous-sol et s’est assis à la place du passager.

La mission était accomplie puisqu’ils avaient bien la confirmation recherchée, mais les deux enquêteurs ont décidé de les suivre au cas où ils auraient une occasion de récupérer de l’ADN. «Ce n’était pas une véritable filature car ce n’était pas organisé, a raconté le policier de 25 ans de carrière qui est affecté aux cold case depuis 2020. Nous l’avons simplement suivi à la file.»

L'enquêteur Christian Royer, à gauche, a recueilli l'ADN abandonné de Marc-André Grenon au cinéma de Granby le 2 août 22 alors que son collègue, Marc-Antoine Côté, a procédé à son arrestation le 12 octobre. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

L’Accord noire s’est stationnée près du cinéma Élysée. Les deux policiers se sont précipités à l’intérieur pour attendre leur cible. Ils l’ont vu arriver et se diriger vers le comptoir de restauration. À ce moment, ils ont vu «l’option ADN» s’offrir à eux et dû improviser une stratégie pour le surveiller pendant la projection afin de mettre la main sur des déchets qui pourraient contenir son acide désoxyribonucléique.

«Pour avoir accès à la section des salles, mon collègue a acheté deux billets pour le prochain film qui allait commencer et nous nous sommes placés dans la file derrière M. Grenon et son accompagnatrice. Malheureusement, nous avons vu qu’il se dirigeait vers la salle 3 alors que nous avions des billets pour la 7. Notre plan venait de tomber à l’eau. Je l’ai donc suivi pour voir où ils allaient s’asseoir pendant que mon collègue allait acheter deux autres billets.»

Coup de malchance, le couple s’assoit dans la dernière rangée, le long du mur. «Nous ne pouvions pas nous assoir derrière pour les surveiller. Cependant, il y avait une place de libre à côté de monsieur Grenon. J’ai avisé mon collègue et il m’a acheté un billet juste à côté de lui; il a pris le sien près de la sortie pour surveiller la poubelle.»

Assis à la gauche de la cible, l’enquêteur Royer constate que Marc-André Grenon a placé son verre dans le porte gobelet situé à sa droite, entre lui et sa compagne, alors que cette dernière fait de même avec sa bouteille d’eau. Marc-André Grenon, a observé le policier, a bu trois fois aux pailles dans le gobelet pendant toute la durée de la séance.

«Je n’ai pas été tellement absorbé par le film», a lancé le policier. «Avez-vous regardé le verre pendant toute la projection? lui a demandé l’avocate de la défense Karine Poliquin. - Non, il aurait trouvé bizarre que je passe mon temps à le regarder. Lorsque je voyais du mouvement, je regardais.»

Après le film, un peu avant 21h, l’enquêteur Royer sort de la salle en suivant de près son voisin de siège pendant que son collègue se place à côté de la poubelle située à la sortie, mais le couple passe tout droit, donnant des sueurs froides aux deux policiers. «J’ai continué à le coller et après avoir passé le poste de contrôle des billets, j’ai vu M. Grenon se diriger vers une poubelle placée près des tables et jeter son verre.»

Tel un chien de garde, le policier se place près de la poubelle pour s’assurer que personne d’autre s’approche, pendant qu’il attend que Marc-André Grenon s’éloigne un peu. C’est une poubelle ronde avec un trou en haut d’où le policier peut voir qu’elle est pleine aux trois-quarts et que le gobelet avec les deux pailles se trouve sur le dessus des rebuts, seul, sans d’autres objets du même genre autour.

Le policier Royer a récupéré le gobelet que Marc-André Grenon avait jeté dans cette poubelle (Sûreté du Québec)

Il enfile des gants de latex puis le sort délicatement en prenant soin de ne pas toucher le verre aux endroits où il pouvait y avoir de l’ADN, et pendant que son collègue va chercher un sac à exhibits, il le place sur la table pour le photographier et constatant qu’il était encore plein aux trois-quarts, il enlève délicatement le couvert de plastique, le vide, puis remet tout en place avant de sceller le sac à exhibits.

Christian Royer emporte le soir même son précieux butin à son quartier général à Boucherville, l’enferme dans son casier sous clé puis l’amène. le 3 août, au laboratoire de médecine judiciaire dans l’édifice de la SQ sur la rue Parthenais à Montréal.

Lors du contre interrogatoire de Me Poliquin, l’enquêteur Royer a admis que pendant les quelques minutes où il est sorti de la salle pour aller chercher le second billet que son collègues lui avait acheté, il n’a pas pu voir si une autre personne avait bu dans le gobelet du suspect.

Arrestation

Une fois les résultats de l’expertise ADN connus, l’enquêteur aux affaires non résolues de Boucherville Marc-Antoine Côté a été mandaté pour procéder à l’arrestation de Marc-André Grenon.

Il s’est rendu au poste de la sûreté municipale de Granby le 12 octobre à 9h36 pour planifier l’arrestation et s’assurer que l’opération se déroule bien. À ce moment, M. Grenon était au travail dans un entrepôt de transit pour camions.

Les policiers sont arrivés sur place à 10h35 et ont informé les gestionnaires qu’ils venaient pour arrêter un de leurs employés. Ils ont demandé qu’on leur donne un local discret situé à l’écart et y ont attendu leur suspect. Ils ont demandé aux gestionnaires d’aller le chercher sans lui dire que des policiers l’attendaient.

L’arrestation s’est bien déroulée et le suspect a bien collaboré. Ils l’ont fouillé, menotté, lui ont lu ses droits et l’ont conduit à Parthenais où l’enquêteur Côté a exécuté les trois mandats de prélèvements qui lui avaient été confiés, soit de l’ADN, par une goutte de sang qu’il a recueillie sur un papier buvard, ses empreintes digitales et une photographie de sa dentition.

Deux nouvelles admissions soumises aux jurés ont complété la preuve de la Couronne. On a convenu que «lors de la réception du rapport de la biologiste Valérie Clermont-Beaudoin en 2022, l’attention de l’équipe d’enquête se dirige vers l’accusé. Ce dernier a été ciblé comme sujet d’intérêt en 2001, puisqu’il a résidé au 3902 de la Bretagne à Jonquière en 1995. Cette adresse se trouve juste derrière celle de la victime et les cours arrières sont mitoyennes».

La seconde admission affirme que l’accusé a été interpellé par les policiers et libéré à Chicoutimi pour une vérification de routine le 25 avril 2000, soit trois jours avant la découverte du corps de Guylaine Potvin, et il a donné comme adresse la Maison des sans abri au 299 Lafontaine à Chicoutimi.

Cette journée consacrée à la traque et à l’arrestation de Marc-André Grenon clos la deuxième semaine du procès puisque les prochains témoins de la Couronne, les biologistes judiciaires qui ont analysé les différents échantillons recueillis pendant l’enquête, n’étaient pas disponibles cette semaine. Mes Pierre-Alexandre Bernard et François Godin prévoient avoir terminé leur preuve mercredi prochain en fin de journée et le juge a avisé Mes Pharand et Poliquin qu’il comptait entendre le début de leur défense jeudi matin.