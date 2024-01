Des intervenants sociaux viendront en aide aux policiers de l’Estrie

Dans son point de presse tenu à Magog en après-midi jeudi, le ministre Carmant a indiqué que les RLS du Val-Saint-François, Des Sources, de Memphrémagog, de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska bénéficieraient de ces équipes mixtes d’interventions psychosociales et policières de proximité.

Ces services seront offerts grâce à des partenariats avec la Sûreté du Québec, la Régie de police de Memphrémagog et le Service de police de Granby.

Les RLS du Haut-Saint-François, de Coaticook et du Granit devront toutefois attendre encore avant d’obtenir ce genre de services.

«On y va une étape à la fois. Évidemment, on a visé les régions où il y a le plus de besoins.» — Le ministre responsable de Services sociaux, Lionel Carmant

En 2015, une équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP) avait été mise en place à Sherbrooke et avait permis de réduire le transport à l’hôpital de 50 % chez les personnes traitées.

Grâce à l’expertise de cette équipe, la prise en charge par le milieu communautaire ou par le réseau social était en hausse de 51 % et l’utilisation de la force chez les policiers a également diminué de 11 % à Sherbrooke.

Une nouvelle approche

Au cours de son allocution, le ministre Carmant a parlé de «changement de culture» dans la gestion des problèmes liés à la santé mentale.

«Ça amène une approche plus humaine, plus bienveillante, où on est capable de désamorcer les choses sur place et s’assurer de la prise en charge de ces patients», souligne-t-il.

«Le modèle qui a été choisi dans la région, c’est d’installer la travailleuse sociale au poste de police. [...] Ça facilite la communication à tout moment.»

«On a une sensibilité actuellement aux problèmes de santé mentale au Québec à la suite de la pandémie. Ces dernières années, la demande a beaucoup augmenté. [...] Maintenant que les gens lèvent la main, il faut pouvoir être là pour les aider.» — Le ministre responsable de Services sociaux, Lionel Carmant

Le budget pour ce nouveau partenariat est de 418 000 $ pour quatre travailleuses sociales, un montant qui est récurrent.

Dans le Plan interministériel en santé mentale 2022-2026, le gouvernement du Québec prévoyait des investissements de 9 millions par année pendant cinq ans pour mettre en place ce genre d’équipe partout à travers la province.

La policière Marie-Claude Roux du Service de police de Granby fait partie des intervenants invités au point de presse. (Charles Ferron/La Tribune)

Un support nécessaire

Dans la nouvelle réalité du métier de policier, l’appui des intervenants sociaux est maintenant incontournable.

«Le travail des policiers et policières dans les 25 dernières années a énormément évolué, rappelle le ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, également présent jeudi. Au Québec, c’est un appel sur deux, un cas de santé mentale perturbée.»

«Ce sont des appels très délicats qui demandent une finesse, mais qui demandent également beaucoup de temps au niveau des patrouilleurs», juge de son côté la policière Marie-Claude Roux du Service de police de Granby.

«Les patrouilleurs, on veut qu’ils fassent de la patrouille. On veut encadrer le travail pour libérer ce temps-là», termine-t-elle.