«Une question de mois» avant la réouverture du Bla-Bla

«Tout ce qui valait cher était collé sur ce mur. Et tout a pris l’eau. Honnêtement, je crois que c’est une question de mois. Mais encore là, je ne saurais dire [exactement combien de temps ça prendra]», s’attriste-t-il.

Au moment où son restaurant était menacé par les flammes, Maxime Pothier a pensé mettre la clé sous la porte. «On a acheté le commerce en pleine pandémie, ça faisait six mois qu’il était fermé. On se disait que ça n’avait pas de sens que le Bla-Bla ferme à cause d’une pandémie. On savait que ce n’était pas le meilleur investissement financier. Après, il y a eu la COVID, la re-COVID, la rue fermée et le feu. […] Aujourd’hui, je me suis levé et [j’ai réalisé] que je ne pouvais pas terminer l’histoire comme ça. »

«On va rénover, ça va prendre ce que ça va prendre. On va arriver au bout du projet. Je crois que les Sherbrookois vont être là et seront contents de revoir le Bla-Bla en vie», dit-il, ajoutant que son restaurant a fêté son 50e anniversaire.

«Avec Annie [Faucher, la propriétaire du Liverpool], qui est une bonne amie et une superbe voisine, on va travailler de pair. Je pense aussi aux deux gars qui avaient le Favela’s. Ils ont passé un an et demi à payer et à rénover un local et sont restés ouverts trois semaines. Et ce n’est pas de leur faute.»

Spontanément, la femme d'affaires Annie Faucher, propriétaire du Liverpool, a enlacé son collègue du Bla-Bla Maxime Pothier. (Tommy Brochu/La Tribune)

Sentiments partagés

Le propriétaire de l’institution sherbrookoise est passé par toute la gamme des émotions mardi. «On a commencé par la panique, puis par le désespoir. On se retrousse maintenant les manches. On est dans la paperasse de déclaration d’assurance, évaluations des dommages, etc. Il y a des moments plus durs, mais en ce moment, c’est le branle-bas de combat», raconte-t-il en entrevue à quelques pas de son commerce.

L’une des préoccupations de M. Pothier, c’est ses employés. Il essaiera de les replacer dans ces autres établissements, soit le King Hall et le King Alexandre. «Mais la réalité, c’est que je ne peux pas replacer tout le monde», s’attriste-t-il.

M. Pothier croit que la bâtisse va rester debout. «Les pompiers semblent nous dire que oui, résume-t-il. L’évaluateur en bâtiment n’est pas encore passé. Un évaluateur en sinistres va venir demain. Mais je peux vous dire qu’il y a de l’eau dans le local. On a vu 50 pompiers qui arrosaient hier. Ils ont fait un travail magistral, mais ç'a pris de l’eau et le local est magané.»