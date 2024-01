Un «élan de générosité» pour les commerces sinistrés

Maire suppléant et conseiller du secteur, Raïs Kibonge vit «un mélange de choc et de soulagement» au lendemain de cet incendie. «Sur place, il commence à y avoir un élan de générosité. Le Subway a donné des cafés et des biscuits aux premiers répondants et aux sinistrés», rapporte-t-il.

La Chambre de commerce a quant à elle ouvert ses locaux aux employés des Services Gest-Immo, dont les bureaux ont été complètement rasés.

«On n’a pas de programme pour aider spécifiquement, ce n’est pas tant notre rôle, mais comme voisin on a ouvert nos bureaux pour les accueillir», commente Sébastien Lussier, président de la Chambre.

Chez Entreprendre Sherbrooke, on est à contacter toutes les entreprises touchées pour identifier leur besoin. On a même avancé l’idée de loger temporairement des commerces dans le QG.

«On va leur proposer de l’accompagnement personnalisé par exemple pour les réclamations auprès des assureurs ou pour les aider à la relocalisation s’il y a lieu, souligne Cynthia Dubé, conseillère en communication. Mais ce ne sera pas du financement et il n’y aura pas de campagne.»

Maire suppléant et conseiller du secteur, Raïs Kibonge (Maxime Picard/La Tribune)

Une autre tuile sur le centre-ville

Raïs Kibonge avoue qu’il s’agit d’un «autre coup dur» pour la rue Wellington Sud, dans laquelle la Ville a investi énormément d’argent dans les dernières années. «Mais est-ce que ce sera assez pour arrêter la renaissance de la rue Wellington Sud? Je ne pense pas», se prononce le conseiller municipal.

«On est vraiment chanceux d’être dans un pays où les commerces sont obligés d’avoir des assurances pour ce genre de situation avant même d’ouvrir», déclare M. Kibonge. Selon lui, il laissera les assureurs faire leur travail et évaluera après «s’il y a du soutien moral ou autre qu’on peut faire», résume-t-il.

Les pensées d’Alexandre Côté, propriétaire du Pizzicato, étaient tournées vers les commerçants, mercredi, particulièrement les propriétaires du Liverpool Annie Faucher et Charles Gauthier, qu’il connaît très bien.

«Annie, c’est une confidente, raconte-t-il en entrevue. Elle a les épaules larges, les bras grands ouverts… c’est à son tour de recevoir notre soutien.» Il avait aussi une pensée pour tous les autres commerçants touchés.

Alexandre Côté du restaurant Pizzicato (Jean Roy/La Tribune)

Celui qui est à la barre du «Pizzi» pour les habitués rappelle que les embûches se sont additionnées, au fil des derniers mois, pour les commerçants du secteur, avec la fermeture de la rue Wellington Sud en raison des travaux et les entraves.

«Le centre-ville a connu ses plus grands chantiers depuis des décennies», dit-il en faisant notamment allusion à la construction du pont des Grandes-Fourches.

«La population, si elle veut aider, elle pourrait acheter des chèques-cadeaux de ces entreprises-là», croit Alexandre Côté. Un tel élan de solidarité fait chaud au cœur et peut montrer que les clients seront là lorsque ces établissements rouvriront leurs portes», dit-il en soulignant qu’il apprécierait un tel geste s’il vivait la même situation.

72 heures après le sinistre, la Ville prendra le relais de la Croix-Rouge pour s’occuper des sinistrés. (Maxime Picard/La Tribune)

Sinistrés

Près de 72 heures après le sinistre, la Ville prendra le relais de la Croix-Rouge pour s’occuper des sinistrés. Elle le fera pour la même période de temps. «On a un plan pour le service d’aide à la recherche de logement. Hier à 16 h, pendant le feu, on m’a contacté pour me demander combien il y avait de sinistrés, de personnes évacuées et combien de personnes avaient été prises en charge par la Croix-Rouge», indique M. Kibonge.

Et si quelqu’un ne s’est pas relocalisé après ces 72 heures supplémentaires? «On va voir. On a des protocoles. Ce n’est pas quelque chose qu’on veut faire, laisser les gens à la rue. On travaille tous fort pour trouver une solution», assure le maire suppléant.

Avec Isabelle Pion et Tommy Brochu