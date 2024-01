Les perquisitions ont permis de saisir 93 600 comprimés de méthamphétamine et 24 kg de cannabis illégal. S’ajoutent 50 grammes de cocaïne, du GHB, du haschich, de la wax et du crystal meth. Les policiers ont aussi saisi plus de 20 000 $ en devises canadiennes et trois véhicules.

En tout, une soixantaine de policiers ont participé à l’opération, qui s’est aussi tenue à Saint-Jérôme, Pointe-aux-Trembles et Repentigny.