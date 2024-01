Le président de Sutton Québec est accusé d’incendie criminel contre des compétiteurs

Des documents judiciaires ont indiqué que Christophe Folla et deux autres suspects étaient accusés d’avoir incendié et fait exploser des bâtiments entre 2017 et 2022 à Saint−Sauveur et Sainte−Thérèse, dans la région des Laurentides.

Les adresses de deux des immeubles endommagés citées dans l’acte d’accusation correspondent aux bureaux de Royal LePage−Humania et de REMAX Bonjour, situés à Saint−Sauveur.

Le bureau du procureur de la Couronne du Québec a confirmé que deux complices présumés, Benjamin Amar et Alain Marc Nahmias, ont comparu devant le tribunal mercredi, tandis que M. Folla devrait comparaître jeudi matin à Saint−Jérôme.

La Sûreté du Québec a annoncé mercredi avoir arrêté trois suspects âgés entre 41 à 70 ans, mais n’a pas confirmé l’identité des suspects.

Sutton Québec n’a pas voulu commenter dans l’immédiat les accusations qui pesaient contre M. Folla, cofondateur de l’entreprise en 1995.