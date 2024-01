«Je me suis souvent demandé si j’aurais pu la sauver» - la colocataire de Guylaine Potvin

La jeune femme âgée alors de 20 ans, étudiante elle aussi au Cégep de Jonquière, a raconté à Me Pierre-Alexandre Bernard qu’elle avait mal pris l’annonce du meurtre, car ce soir-là, elle n’était pas revenue coucher à l’appartement. Elle était allée souper avec une amie avant d’aller voir une pièce de théâtre au Côté-Cour, puis elle était allée coucher chez son copain après être allée manger une poutine chez Taxi Diamond.

«Je me suis beaucoup demandé si j’aurais pu changer quelque chose si j’étais allée à l’appartement. J’avais pensé aller me chercher du linge pour le lendemain (avant d’aller chez son chum), mais je ne l’ai pas fait. J’ai rêvé souvent que je la sauvais», a-t-elle dit avant d’éclater en sanglots.

Ce témoignage confirme celui qu’avait livré, à la première journée du procès, Audrey St-Pierre, son amie qui fut la dernière à la voir avant le meurtre. Mme St-Pierre se souvenait que Guylaine n’avait pas barré la porte derrière elle, au cas où sa coloc reviendrait sans ses clés.

Le témoin se souvient avoir appris la nouvelle le matin de la découverte du corps. Elle était allée chez une autre amie pour un travail scolaire et c’est son chum qui est venu lui dire, en compagnie de l’enquêteur Bruno Cormier. Elle n’a jamais remis les pieds dans l’appartement; elle y est retournée, mais n’a pas eu la force d’entrer.

Les deux femmes n’étaient pas des amies. Elle a qualifié Guylaine de «connaissance», car elles étaient colocs. «Je n’étudiais pas dans le même domaine. J’avais d’autres activités (elle était entraîneuse sportive) et un chum. J’allais coucher chez lui et souvent je partais les fins de semaine. Je ne participais pas à la vie de coloc».

Pendant son court témoignage, on a pu apprendre que la boîte de condoms Trojan «large», retrouvée dans la poubelle lui appartenait. Elle a dit qu’elle l’avait achetée la veille, car elle n’en avait plus, et elle était neuve. Elle aurait dû être rangée dans le tiroir du haut du bureau à côté de son lit.

(Sûreté du Québec/Courtoisie)

Elle a confié que «le bordel» de sa chambre était bien le sien. Mais que les tiroirs n’étaient pas ouverts lorsqu’elle est partie.

La chambre C (Sûreté du Québec/Courtoisie)

L'occupante de la chambre C a reconnu le fouillis qu'il y avait dans sa chambre, mais noté que les tiroirs n'auraient pas dû être ouverts. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Le témoin se souvient que Guylaine portait un pantalon bleu la dernière fois qu’elle l’a vue.

Avant de lui donner congé, le juge François Huot a souhaité à la jeune femme, visiblement encore troublée par les événements, de tourner la page et retrouver sa sérénité: «Vous n’avez aucune responsabilité là-dedans, a dit le juge Huot. C’est un malheureux concours de circonstances.»

Jamais le vendredi

L’autre coloc, Mélissa Arnaud, étudiait en service de garde et n’était jamais là le vendredi, car elle travaillait dans un CPE à Saint-Félicien. Elle quittait le jeudi soir pour aller chez ses parents à Saint-Prime. C’est sa mère qui lui a appris la triste nouvelle le vendredi 28 avril, à son retour du travail à 16h.

«J’ai ressenti beaucoup d’émotion; de la rage», a répondu le témoin, après un long silence où elle a réprimé ses émotions. «Pourquoi de la rage? a demandé le procureur du DPCP, François Godin. - Parce que quelqu’un est entré parce que la porte n’était pas barrée.»

Mme Arnaud a dit devant le tribunal que la porte du logement était toujours barrée, mais pas depuis une dizaine de jours, car l’autre colocataire avait perdu sa clé. «On ne la barrait plus à cause de ça et on n’aimait pas ça, car on avait peur de se faire voler. Avant de partir, la fin de semaine précédente, je lui avais laissé la mienne pour qu’elle s’en fasse faire une autre.»

Mélissa Arnaud ne connaissait pas la victime avant d’aller habiter avec elle, mais elles sont devenues amies. «Elle était très gentille», dit-elle, en faisant référence au petit mot qu’elle avait laissé sur son bureau, dans lequel elle lui disait de ne pas lâcher. «Elle me mettait souvent un petit mot sur mon bureau; elle était fine», a conclu celle qui a toujours le document en sa possession.

Mélissa Arnaud rangeait toujours bien sa chambre avant de partir les jeudis. Elle a précisé devant le tribunal que les tiroirs avaient aussi été fermés. On voit le dernier petit mot que lui avait laissé Guylaine Potvin. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Le procès reprend jeudi matin avec le témoignage des deux enquêteurs qui ont filé Marc-André Grenon avant son arrestation à Granby.