Incendie au centre-ville de Sherbrooke: «Personne ne sera laissé à la rue», assure Martin Primeau

«Personne ne sera laissé à la rue, a assuré le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPCIS), Martin Primeau. C’est très important pour nous.»

Par ailleurs, les bâtiments abritant entre autres le Liverpool et le Café Bla-Bla ont été sauvés, ce qui constituait le principal objectif des pompiers. «L’intervention présentait de grands défis à notre arrivée vers 14h. Il y avait beaucoup de flammes, de fumée et de chaleur. Mais l’objectif a été atteint.»

La structure des bâtiments abritant ces deux institutions sherbrookoises a été préservée, mais l’eau, la fumée et même le feu ont endommagé les bâtisses. «On remet les bâtiments aux propriétaires. C’est à eux de contacter leurs assurances et de valider l’intégrité de celui-ci», confirme Martin Primeau.

Difficile à maîtriser

Durant le brasier, alors que les pompiers s’attaquaient aux flammes pour tenter de sauver le bâtiment, ils ont rapidement décidé de passer en mode défensif. «Nos équipes ont détecté des signes: le plancher était chaud et déformé. On entendait des craquements. On a sorti les équipes et on s’est placé en mode défensif. Pour nous, la qualité de l’intervention est importante, mais aussi la sécurité de nos pompiers.»

Martin Primeau a donné une conférence de presse, tôt mercredi matin. (Tommy Brochu/La Tribune)

En tout, quelque 150 pompiers se sont alternés durant le jour et la nuit pour cet incendie. Ils ont quitté aux alentours de 5h30, mercredi matin. Qui plus est, le drone piloté par un agent du Service de police de Sherbrooke a également donné «un grand coup de main» aux pompiers, puisque les images de la caméra thermique ont permis aux pompiers de mieux contrôler l’incendie.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi le brasier a pris tant d’ampleur aussi rapidement. «C’est un bâtiment d’un certain âge qui a beaucoup de rajouts et de racoins. C’était une construction en bois et en briques à l’arrière et elle date de plusieurs années. Le bois était donc sec et ça s’est propagé très rapidement», dit celui qui a aperçu le panache de fumée à partir de son bureau sur la rue Terrill.

Pourquoi avoir démoli la bâtisse si rapidement? «Compte tenu de la grandeur du bâtiment, c’est une façon de faire, répond Martin Primeau. On détruit le bâtiment pour avoir accès aux points chauds et s’assurer que le feu ne reprenne pas.»

Les causes de l’incendie sont toujours sous enquête. «Selon nous, ce n’est pas criminel au moment où on se parle, a indiqué M. Primeau. On va encore éclaircir durant la journée.»

Comme il n’y a plus de bâtiment, les pompiers se baseront sur les nombreux témoignages et les multiples images qui ont été amassées pour déterminer la cause de celui-ci. «Le point d’origine est derrière le bâtiment. Il y avait un véhicule, on a entendu dire que ça pouvait venir de là, mais pour nous, ce n’est pas nécessairement la cause de l’enquête», déclare M. Primeau.

Par ailleurs, la circulation a repris sur la rue King Ouest. Seule une voie sera fermée sur cette artère entre les rues du Dépôt et la rue Wellington Sud.