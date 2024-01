Des locataires évacués de justesse

M. Manseau revenait de dîner vers 14h lorsqu’il discutait avec des employés à la réception de l’entreprise de gestion immobilière. «On a senti une odeur de fumée, je croyais que c’était une chandelle qui avait été éteinte. Mon DG est revenu du sous-sol, il m’a dit qu’on devait appeler les pompiers et qu’on ne pouvait pas sortir par-derrière», dit celui qui a ensuite appelé le 9-1-1.

«Quand je suis allé voir à la fenêtre de mon bureau, on ne voyait plus dehors. J’ai actionné la station manuelle, j’ai ramassé ma clé passe-partout et je suis entré dans chacun des logements pour faire sortir les gens.»

M. Manseau «n’a pas eu le temps de paniquer». «Ce n’est pas de l’inconnu. J’ai exercé le métier de pompier il y a quelques années. L’évacuation s’est faite en trois minutes, environ», explique le président des Services Gest-Immo.

Lorsque les premiers pompiers sont arrivés, M. Manseau ne s’attendait pas à ce que l’immeuble ne soit qu’un souvenir, quelques heures plus tard. «J’avais espoir qu’ils pourraient entrer par l’avant et qu’ils puissent ressortir le feu par-derrière. Mais la chaleur était trop intense: ils ne pouvaient pas combattre l’incendie. Le choc est arrivé lorsqu’on m’a annoncé que la pelle mécanique s’en venait», dit celui qui s’est installé à cet endroit il y a quatre ans.

Il explique que l’entièreté du bâtiment avait été complètement rénovée en 2010. «Et depuis 2020, on remettait au goût du jour chaque logement qui se libérait», précise-t-il.

Toute une réorganisation

Dans ce brasier, M. Manseau a perdu les 800 clés des logements qu’il a sous sa responsabilité. «Toute l’administration était là. Les baux, la paperasse, la facturation, l’inventaire d’outil, le matériel. On avait un entrepôt de 3000 pieds carrés qui était plein. Ce qui va presser, c’est de réorganiser notre système téléphonique. Depuis hier après-midi, personne ne peut nous rejoindre. Les systèmes ont brûlé et Bell n’était pas en mesure de faire une redirection d’appel hier soir. Les locataires peuvent nous contacter par courriel, on rafraîchit notre boîte chaque cinq ou dix minutes», confirme-t-il.

Cinq à sept logements semblables à ceux qui ont brûlé sur la rue Wellington Sud seront disponibles «à relativement court terme».

Et ce feu arrive juste après que la rue Wellington revienne à la normale. «On est dans le barda depuis quatre ans. On a emménagé en 2020, puis est arrivée la pandémie et le début des travaux. On venait de voir les résultats de la Wellington. Ça vient faire une grosse cicatrice sur la rue», résume celui qui croit qu’il est trop tôt pour parler de reconstruction.

Le Liverpool

En ce qui a trait au bar Le Liverpool, la propriétaire Annie Faucher a confirmé sur Facebook qu’elle avait pu «entrer brièvement à l’intérieur» de la bâtisse. «[Nous sommes allés] dans les bureaux au sous-sol pour constater que seul l’atelier était inondé et non les bureaux, ce qui est une très bonne nouvelle. Le deuxième étage est le plus endommagé et l’eau a également atteint le rez-de-chaussée. [Nous saurons mercredi], après l’inspection du bâtiment, si la structure de l’édifice est encore solide», a-t-elle écrit dans la nuit de mercredi.

Tout comme le café Bla-Bla, le Liverpool est fermé indéfiniment.