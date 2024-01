Un restaurant flambe au centre-ville de Sherbrooke, la rue King est fermée

Un important panache de fumée s’en dégageait en début d’après-midi. La rue King Ouest a été fermée dans les deux directions, entre les rues du Dépôt et Gordon, de même que la rue Wellington Sud. La circulation est déviée entre autres par la rue Alexandre.

Le maire suppléant Raïs Kibonge s’est rapidement rendu sur place. «Notre priorité est nous assurer que les automobilistes prennent la rue Galt et la rue des Grandes-Fourches pour éviter le centre-ville le plus possible.»

Selon les premières informations, il n’y aurait pas de blessés.

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi sur la rue Wellington Sud. (Tommy Brochu/La Tribune)

Selon des témoins qui se trouvaient au restaurant Liverpool, Vicky Thériault et Vincent Lafontaine, deux déflagrations auraient été entendues.

«Ça a commencé avec une odeur et la fumée a rapidement monté dans la salle où nous étions [au Liverpool]. J’ai entendu une première petite déflagration et une deuxième plus grosse, mais je n’ai pas vu d’explosion en tant que tel», rapporte Mme Thériault.

Raïs Kibonge croisait les doigts pour que les bâtiments patrimoniaux du centre-ville soient épargnés.

Plus de détails à venir

- Avec les informations de Tommy Brochu