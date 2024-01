L’autopsie a rapidement confirmé la mort par strangulation

Ces blessures, a expliqué la pathologiste judiciaire Caroline Tanguay, ont été causées par une augmentation de la pression sanguine à la tête causée par des pressions exercées sur le cou.

L’examen externe et interne a confirmé cette première impression car les muscles du cou portaient les signes d’une compression tout comme un petit os de la gorge partiellement fracturé. La présence d’une petite infiltration sanguine dans la fracture témoigne, selon la pathologiste, du fait qu’à ce moment, son coeur battait encore.

L’examen externe du cou a fait apparaître aussi deux bandes discrètes larges de 2,5 à 3 centimètres que le docteur Pothel a associées à un lien large serré autour du cou. Il en a conclu à une mort par strangulation à l’aide des mains et un lien large. Selon la docteur Tanguay, la ceinture retrouvée près de sa tête pourrait correspondre aux marques.

Le reste du corps comportait également des lésions, notamment les yeux et le sein gauche, et l’examen interne du cuir chevelu a révélé une hémorragie sous-cutanée au niveau du front et de l’os temporal gauche.

Non seulement la morsure au sein gauche a généré une large ecchymose, mais le docteur Pothel a également constaté qu’une partie de l’épiderme du mamelon avait été arrachée, d’où la tache de sang laissée à l’intérieur de son T-shirt. Il y avait également un bleu triangulaire à l’épaule.

L’examen des parties génitales a permis de localiser une déchirure dans le bas de la vulve, près de l’anus, une érosion récente ainsi que des lacérations superficielles, et confirmé que la victime était dans son cycle menstruel.

L’examen de l’anus n’a pas permis de confirmer s’il y avait eu ou non une relation anale. Toutefois, l’infiltration sanguine dans les lésions génitales sans signe de guérison démontre que l’agression sexuelle est survenue peu de temps avant que le cœur cesse de battre; mais dans le cas d’une strangulation, a tenu à préciser la spécialiste, il arrive que la mort cérébrale survienne avant l’arrêt du coeur. En d’autres termes, elle pouvait être évanouie ou même en mort cérébrale au moment de l’agression sexuelle, mais son cœur battait encore.

La pathologiste judiciaire Caroline Tanguay (Marie Villeneuve)

Le pathologiste judiciaire a aussi fait plusieurs prélèvements à la bouche, le vagin et l’anus à la recherche d’ADN ou de sperme ainsi que de téguments (poil ou cheveux) retrouvés sur le corps et le T-shirt.

Avant le témoignage de Caroline Tanguay, le juge François Huot a expliqué aux jurés qu’elle a dû prendre le relais de son collègues qui n’est plus disponible pour témoigner. Elle peut le faire car elle occupe les mêmes fonctions qu’il avait à l’époque, et livre tout simplement le contenu de ses notes.

Le tribunal a toutefois pris soin de retirer la dernière page du rapport d’autopsie avant de le remettre au jury car il contient les conclusions du docteur Pothel et celles-ci ne peuvent être déposées en preuve car on ne peut l’interroger sur son contenu.

C’est donc la docteur Tanguay qui a présenté ses propres conclusions à partir du rapport de Claude Pothel, interrogée par le procureur du DPCP, Me Pierre-Alexandre Bernard, une façon de faire admissible en preuve en raison de son statut de témoin expert. Son témoignage continue cet après-midi avec le contre interrogatoire de la défense .