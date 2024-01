Marc-André Grenon: aucune empreinte digitale et dentaire n’identifie le suspect

La journée a commencé un peu en retard pour permettre aux procureurs de s’entendre sur une première admission qui fut faite au jury concernant l’absence d’empreintes digitales identifiant Marc-André Grenon sur la scène du crime. Un litige qui avait laissé les deux clans sur leur position au moment de l’ajournement jeudi midi.

L’analyse de la scène de crime a permis de prélever des empreintes sur le bureau de Mélissa, sur celui de Geneviève, sur une boîte de préservatifs et sur un morceau de plâtre (le mur à la tête du lit), mais puisqu’il s’agit d’empreintes incomplètes, l’analyse n’a pas permis de faire la correspondance avec Marc-André Grenon. Seules empreintes identifiable, celle sur le gypse correspond à l’annulaire droit de Guylaine Potvin. «Cependant, précise le document, l’absence d’empreinte n’exclut pas la présence de l’accusé, mais ne constitue pas non plus un élément de preuve de sa présence.» Bref, cela ne prouve rien.

Le scénario s’est répété au retour de la pause du dîner qui avait été devancée par un autre désaccord entre les deux parties; cette fois sur la blessure sanguignolente au sein gauche, lorsque Me Vanessa Pharand a demandé à M. Leconte si c’était bien lui qui avait demandé, en avril 2000, qu’on prenne l’empreinte des dents d’un futur suspect pour la comparer avec ce qu’il croyait à l’époque être une morsure sur le sein, ce qui fut confirmé par un spécialiste de la dentition.

Me Pierre-Alexandre Bernard s’y était opposé en plaidant que ce n’était pas encore en preuve, mais le lunch a permis aux deux parties de s’entendre sur une nouvelle admission.

En raison de l’historique dentaire de l’accusé qui, au cours des dernières années, a subi plusieurs interventions pour restaurer et extraire des dents, notamment celles qui mordent, la défense et la poursuite se sont entendues pour dire que, comme pour les empreintes digitales, cet élément de preuve ne peut incriminer Grenon, mais pas l’exclure non plus. «Ces changements au niveau des dents antérieures ne permettent donc pas d’établir le profil dentaire exact de Marc-André Grenon lorsque la blessure a été infligée. Il n’est donc pas possible de comparer le sujet Marc-André Grenon à la morsure sur le sein gauche de Guylaine Potvin. Une impossibilité de comparaison n’équivaut pas à une exclusion de la personne comparée», affirme le document.

Lors de son arrestation, les policiers ont photographié la bouche du suspect pour la comparer à la trace de morsur laissée sur le sein gauche de la victime, mais les changements dans sa dentition survenus au cours des deux dernières décennies ont empêché l'obtention de résultats concluants dans un sens ou dans l'autre. (Sûreté/Courtoisie)

Cette troisième et dernière journée de témoignage pour le policier retraité André Leconte a permis à la défense de lui faire dire qu’il avait émis l’hypothèse, au moment de son investigation, qu’elle avait été étranglée avec la ceinture retrouvée près de sa tête et qu’il était possible que l’agresseur n’ait pas eu le temps de «terminer le travail» lorsque la boucle s’est brisée. C’est pourquoi il l’a fait analyser pour trouver des traces d’ADN qu’auraient pu laisser les mains sur le cuir, et identifier la tache près de la boucle qu’il croyait être du sang.

La boucle de la ceinture était brisée et ce qui semblait être le morceau manquant a été retrouvé par terre dans la chambre. Le technicien en scène de crime a aussi fait analyser la petite tache située à droite ressemblant à du sang. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

À une question de Me Pharand, il a indiqué que même s’il ne s’en souvenait pas, il avait sûrement eu l’occasion d’attirer l’attention du pathologiste judiciaire qui a procédé à l’autopsie de Guylaine Potvin à l’Institut de médecine légale de Montréal sur cette hypothèse d’une mort par strangulation à l’aide de la ceinture, mais que ce n’était pas son rôle de dire au médecin comment faire son travail.

André Leconte (Marie Villeneuve)

Avant de donner congé au jury, les deux parties ont déposé trois nouvelles admissions:

Que l’autopsie démontre la présence de blessures aux organes génitaux La blessure au sein gauche est une morsure d’origine humaine L’analyse toxicologique de Guylaine Potvin montre l’absence de drogue ou d’alcool dans son sang.

Les parents de Guylaine Potvin étaient absents pour cette cinquième journée de procès (si on exclut celle du choix du jury); elle s’annonçait difficile puisqu’on devait entendre la médecin légiste Caroline Tanguay qui a procédé à l’autopsie de la victime. Son témoignage, qui devrait occuper une bonne partie de la semaine, commencera mardi matin.