La police de Toronto recherche un suspect qui serait armé d’une machette

La police a déclaré qu’elle avait répondu à de premiers signalements selon lesquels une personne avait été vue avec une machette et un masque de ski blanc de style «film d’horreur» près du carrefour des rues Bathurst et Finch.

Une plus récente mise à jour de la police ne mentionne plus un masque de ski, mais indique qu’un suspect porterait une machette et des vêtements entièrement noirs, avec des gants blancs et un sac à dos blanc.

Dans une série de brèves mises à jour publiées sur les réseaux sociaux, lundi, la police de Toronto avait d’abord parlé de deux blessés, puis a déclaré qu’une personne avait été transportée à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger et qu’une deuxième victime n’avait pas été retrouvée.

Le Conseil scolaire du district de Toronto a déclaré qu’un confinement décrété dans une école secondaire voisine avait été levé lundi après−midi.

La police de Toronto demandait aux citoyens d’éviter le secteur.