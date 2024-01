«J’étais sûr qu’il allait me tirer», témoigne un policier au procès de Germain Lemay

C’est finalement l’accusé, arrêté pour avoir proféré des menaces aux premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, qui a pris une balle au coude. La balle a été tirée par les policiers lors de l’intervention du GTI de la Sûreté du Québec, a-t-on pu apprendre lundi au palais de justice de Sherbrooke, où trois policiers ont témoigné pour la Couronne. Le sergent qui était en place lors de l’intervention est venu expliquer sa version des faits.

Une douzaine d’agents s’est donc déplacée dans la petite municipalité du Haut-Saint-François le matin du 27 septembre à 5 h du matin. «On s’est stationnés en bordure de route. La maison mobile de l’accusé est située à 300 pieds de la route», a expliqué le sergent.

«Il faisait noir. On a des lunettes de vision nocturne. On a pu faire l’approche dans le chemin sans s’enfarger. Devant la maison, il y avait différentes cochonneries. En s’en venant dans le chemin, des détecteurs de mouvement se sont allumés», dit-il, ajoutant qu’un chien s’est mis à japper lorsqu’ils sont arrivés près de la maison.

L’un des membres du groupe s’affaire à briser des fenêtres tandis qu’un autre cherche à déposer un dispositif de distraction dans la maison. D’autres policiers tentent de défoncer la porte barricadée du logis pour y accéder. Les trois témoins ont confirmé que les policiers s’étaient identifiés avant et pendant leur entrée dans le domicile de Lemay.

Le policier qui aurait été pointé par l’arme de Lemay a ensuite pris la barre. « [En entrant dans la maison], j’ai fait un scan de ce que je voyais. À ma droite, j’ai aperçu M. Lemay avec le fusil que j’avais vu dans la vidéo. Il était pointé directement vers moi. Je n’ai pas eu le temps de ne rien faire, que mon collègue a fait feu. M. Lemay est tombé au sol. Je pensais qu’il était décédé, puisqu’il ne parlait pas», a raconté celui qui a ensuite sécurisé l’endroit.

«J’étais sûr qu’il allait me tirer.» — Policier du Groupe tactique d'intervention

L’agent qui a tiré sur Lemay a ensuite témoigné. «Quand j’ai monté dans les escaliers de la galerie, j’ai aperçu dans le noir un homme au cheveux longs avec un .12 dans les mains. [Son fusil] est en train de monter tranquillement. Pendant que la vitre se brise, j’ai crié «gun gun gun» et j’ai tiré un coup de feu», a-t-il déclaré.

Selon lui, l’accusé qui était «imperturbable» avant de se faire tirer serait tombé «comme une poche de patates».

Plaidoyers de culpabilité

Germain Lemay a reconnu avoir menacé les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Il a également menacé de s’en prendre à «tout policier qui pourrait se présenter chez lui», à un agent de la CNESST ainsi que de brûler ou détruire le bureau de la CNESST. Il a aussi avoué avoir entreposé des armes en contravention au règlement.

Selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Geneviève Crépeau, c’est l’équipe de cybersurveillance de la SQ qui a vu les vidéos de Lemay et de sa conjointe sur le réseau social TikTok.

C’est la conjointe de Lemay qui a publié les premières vidéos en date du 12 juillet. «Monsieur prononce des paroles menaçantes à l’endroit des premiers ministres de façon assez agressive et violente», a relaté la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Geneviève Crépeau devant la juge Claire Desgens de la Cour du Québec.

Dans les vidéos, «on comprend que M. Lemay a eu un accident de travail au mois de juin, qu’il est blessé et qu’il en a contre la CNESST», décrit Me Crépeau.

«Tu me donnes pas d’argent, je vais aller faire sauter ton osti de bureau. Je vais lui en faire une douleur chronique au dos à l’agent qui est supposé s’occuper de mon dossier.» — a lancé Lemay dans ses vidéos.

«Il faudrait passer les élus à la guillotine, a également menacé le délinquant qui est emprisonné depuis son arrestation. Peu importe le parti pour crisser tout ça par terre. Je l’ai dit quoi faire : la guillotine pour Trudeau et Legault. Je n’ai plus rien à perdre.»

«Si quelqu’un vient chez nous pour me vacciner, il va sortir dans un sac à viande. Même affaire pour la police qui travaille pour le gouvernement. Trudeau et Legault, n’importe quand, je vous enchaîne par les couilles et je vous traîne derrière mon truck. Si j’étais capable de monter moi-même au parlement, j’irais te chercher par les couilles, Trudeau. J’ai hâte de te trouver et de te faire passer sous les roues de mon truck.»

Me Crépeau estime que Lemay et sa femme ont publié environ 84 minutes de vidéo au total. Sur un autre fichier, on voit l’accusé se promener sur son terrain avec une arme longue.

«Dans la maison, se trouve un drapeau où c’est écrit “Fuck Trudeau”, rapporte la procureure. En soulevant le drapeau, il y a des armes longues qui ne sont pas entreposées conformément.»

Le procès de Lemay se poursuivra le 7 février.