«Ce que j’ai fait est vraiment mal», avoue Véronik Cournoyer, qui a agressé une enfant de 12 ans

L’adolescente dont l’identité est frappée d’une ordonnance de non-publication a vécu une fin de semaine d’enfer au mois d’août 2020 lorsqu’elle a été agressée à plusieurs reprises par Cournoyer et son ex-conjoint Frédérick Brousseau. La victime a écrit une lettre qui a été lue par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Stéphanie Landry.

«L’été de mes 12 ans a été marqué par des agressions sexuelles qui ont marqué ma vie de jeune ado, a raconté la jeune victime. Chaque soir, je m’isolais dans ma chambre. Je me sentais sale et refusais de me laver. J’avais de la difficulté à m’endormir par peur de faire des cauchemars, d’avoir des flashbacks de ces agressions et d’entendre la voix qui me crie après.»

Les agressions sexuelles ayant été filmées, la victime a craint que les vidéos sortent sur le net. «J’ai eu peur de perdre les gens que j’aime à cause des menaces de mes agresseurs», a mentionné celle qui a commencé à se mutiler, à prendre de la drogue et à avoir des idées noires.

La juge émue

La mère de l’adolescente est ensuite venue témoigner des impacts qu’ont eus les crimes sur sa famille. En arrivant à la barre des témoins, elle a invité sa fille qui est venue la rejoindre en lui tenant la main. Le témoignage de la mère a tiré quelques larmes à la juge Claire Desgens de la Cour du Québec... et à bien des gens présents dans la salle d’audience.

La mère de la fillette a reçu les confidences de sa fille au printemps 2022, presque deux ans après les agressions. «Colère, frustration, tristesse, mon cœur de mère est écorché à jamais», a-t-elle livré difficilement devant le tribunal.

«L’horreur de ce qu’elle m’a raconté m’a donné la nausée, a-t-elle déclaré. [...] [La victime] deviendra une enfant remplie de tristesse avec des idées sombres. Elle s’isolera de plus en plus, développera une peur de se promener seule le soir. Être en contact avec le masculin lui devient pénible, même avec son père. Elle se méfiera en permanence de l’adulte. Les voix d’étrangers lui rappelleront celles des agresseurs. À ses yeux, tout le monde devient une possibilité d’être pédophile.»

«Les idées suicidaires feront partie de notre quotidien», a raconté la mère, ajoutant qu’elle a retrouvé plusieurs lettres de sa fille «nommant sa détresse».

«Supporter l’insupportable, subir l’inacceptable, pardonner l’impardonnable, confiner au silence dans une souffrance qui a peu de mots... voilà ce que ma courageuse fille de 12 ans a dû subir gratuitement», a résumé la mère de la victime qui promet d’être là pour son enfant.

La juge Claire Desgens a assumé ses larmes après le témoignage poignant de cette mère de famille. «Il n’y a aucune honte aux émotions, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Je dois admettre que c’est très difficile pour le tribunal de rester insensible, de compartimenter au point de ne pas être touché. [...] C’est rassurant pour le tribunal de savoir que votre fille vous a à ses côtés.»

Elle a ensuite rappelé que sa sentence est destinée à une personne et non aux crimes commis. «Vous allez avoir toute mon ouverture et mon écoute quant à votre cheminement», a promis Mme Desgens à Véronik Cournoyer.

Sanglots et remords

«Je ressens de la honte, décrit-elle, étouffant un sanglot durant son témoignage. Je me juge moi-même et me dénigre. Si mon enfant n’était pas sur cette Terre, je ne serais pas là non plus. Je ne suis pas capable de penser à ça tous les jours et toutes les nuits. Je me sens comme une merde.»

«Je n’aurais pas dû faire ça à une jeune enfant comme ça, a poursuivi la femme représentée par Me Guy Plourde. J’aurais dû prendre [les victimes] et foutre mon camp.»

Mme Cournoyer a été arrêtée deux ans après les faits. Elle s’est dite manipulée et menacée par Brousseau, qui aurait aussi menacé sa fille. «C’est la peur. Il disait qu’il enverrait ma fille se faire violer et tuer. C’est pourquoi je suis restée avec lui», dit celle qui se serait fait manipuler par l’autre accusé dans les dossiers.

«J’ai compris que c’était vraiment horrible ce que j’ai fait, a avoué la femme qui consommait drogue et alcool. Mais je ne comprends pas encore comment je n’ai pas eu la force de partir.»

«Je voulais qu’il paie. Je voulais qu’il subisse ce qu’il avait fait aux jeunes filles. J’ai plaidé coupable, car j’ai fait quelque chose de pas correct. Je ne voulais pas que la victime subisse un procès.»

Celle qui était présente lorsque Brousseau faisait d’autres victimes dit «penser à elles tous les jours».

«Je m’excuse tellement», a-t-elle ajouté avant de raconter l’enfer que lui aurait fait vivre Frédérick Brousseau.

Selon son témoignage, si elle ne lui remboursait pas 30 000$ de cocaïne, Brousseau aurait publié des vidéos dégradantes d’elle. Elle se serait fait frapper et attacher, puis menacée de «se faire vendre» dans le but qu’elle se prostitue. Les menaces auraient aussi concerné les membres de sa famille.

Cournoyer souhaite recommencer à travailler, se retrouver et recommencer une vie normale. «Malgré tout ça, je suis une personne qui aime faire du bien et qui aime rendre les gens autour heureux», a-t-elle plaidé.

Elle rencontrera également des représentants du Centre Jean-Patrice-Chiasson pour cesser de consommer des drogues.

La suggestion commune de la Couronne et de la défense sera entendue dans les prochaines semaines, le temps de quelques vérifications.