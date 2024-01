Plus de 100 000$ de dommages au Tim Hortons de Saint-Denis-de-Brompton

«Il y a eu beaucoup, beaucoup de fumée dans le restaurant, en plus de l’eau. On a aussi cassé des vitres pour faire aérer les lieux», rapporte-t-il.

L’enquête qui a été menée en fin de soirée a permis de déterminer que la cause de l’incendie était d’origine électrique, partage-t-il. «Ça a démarré à l’arrière du Tim Hortons, près du chauffe-eau», note M. Primeau.

L'incendie serait d'origine électrique. Il s'est déclaré à l'arrière. (Jean Roy/La Tribune)

Commerces rouverts

De son côté, le dépanneur Voisin et la station-service adjacents au Tim Hortons étaient déjà rouverts au public, dimanche matin. Malgré une odeur de fumée, le commerce n’aurait pas subi de dégâts, a précisé à La Tribune l’employé en poste.

La pharmacie Familiprix était fermée d’ordinaire le dimanche, il n’a pas été possible de vérifier si celle-ci sera ouverte comme prévu lundi.

L’incendie, qui s’est déclaré vers 17h et qui aurait commencé avec un bruit semblable à une explosion, a mobilisé une trentaine de pompiers de Sherbrooke, Orford et Windsor samedi soir. Une quatrième alarme avait été rapidement déclenchée étant donné la température, la superficie des lieux et l’abondance de fumée.

La scène a finalement été déclarée sous contrôle vers 19h.