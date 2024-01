Trois hommes acquittés de viol collectif: un groupe manifeste à Québec

En fin de journée jeudi, plusieurs constables spéciaux étaient toujours en poste, malgré la fin des audiences. Une seule entrée du palais de justice de Québec était accessible — toutes les autres portes étaient verrouillées.

Il s’agissait de mesures de précaution supplémentaires étant donné qu’un organisme avait organisé une manifestation dans le secteur. Le Centre Femmes d’aujourd’hui souhaitait manifester son indignation devant le jugement de Bruno Leclerc, qui a prononcé l’acquittement de trois hommes pour des accusations de viol collectif. Le groupe en a profité pour dénoncer le système de justice «qui protège les agresseurs».

Une trentaine de personnes se sont donc rassemblées près du palais de justice, jeudi. Elles ont critiqué plusieurs passages du jugement Leclerc. «Partout, on encourage les victimes à porter plainte, à dénoncer. Et on croit sincèrement qu’il faut le faire. Mais un tel jugement mine la confiance des victimes envers le système de justice. Ça envoie le message que, peu importe les preuves, ça ne sera jamais suffisant», soulignent les organisatrices.

Finalement, le groupe est resté loin de l’édifice, près de la rue. Une voiture de patrouille de la police de Québec est restée près des lieux toute la durée de l’événement, mais les agents n’ont pas eu à intervenir.

Le groupe de femmes dénoncent le jugement : trois hommes ont été acquitté d'accusations de viol collectif. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Acquittement

Nathan Kalvin Jean-François a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une victime mineure, mais lui et ses deux co-accusés, Tommy Nicolas Michaud et Dave Saint-Jean, ont été acquittés du chef d’accusation de viol collectif sur deux plaignantes, de 15 et 17 ans au moment des événements.

Les accusés ont 21 et 22 ans aujourd’hui.

Un quatrième co-accusé, jugé devant la Cour de la jeunesse, a lui été reconnu coupable de viol collectif. Son identité est protégée puisqu’il était mineur au moment des faits.

Les événements reprochés se sont déroulés lors d’une fête en avril 2020, en pleine pandémie. Les plaignantes considéraient les quatre garçons comme des connaissances.

«Après avoir analysé l’entièreté de la preuve, le Tribunal estime que les témoignages rendus par les plaignantes dans la présente affaire sont insuffisants pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable de leur incapacité de consentir aux relations sexuelles au centre de la présente affaire», conclut le juge Bruno Leclerc.

Le magistrat écrit toutefois dans sa décision que «les gestes se sont probablement produits comme le prétendent les victimes». Elles allèguent avoir été agressées sexuellement par les quatre garçons pendant la soirée, où elles étaient fortement intoxiquées par des drogues et de l’alcool.

Les hommes maintiennent que les deux adolescentes étaient consentantes, et qu’elles étaient «normales». Selon eux, elles n’apparaissaient si intoxiquées, même qu’elles auraient initié les relations sexuelles lors de certains moments.

Les plaignantes, elles, ont témoigné avoir été trop saoules pour réagir ou résister. L’une d’entre elles étant même inconsciente pendant certains gestes sexuels posés sur elle.

Le juge Leclerc trouve «étonnant» que les accusés n’aient constaté aucun signe d’intoxication chez les deux jeunes femmes, écrit-il dans sa décision. Des vidéos de la soirée déposées en preuve montrent que les deux amies ont consommé : bouche pâteuse, discussions lentes, vomis dans la salle de bain.

Les plaignantes étaient donc fiables aux yeux du juge, mais les témoignages des accusés en défense ont soulevé un doute raisonnable. Même si le magistrat a noté plusieurs contradictions dans les contre-interrogatoires. L’un d’eux semblait «prêt à dire tout et n’importe quoi pour se justifier», peut-on lire dans le jugement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) plaidait que l’intoxication des jeunes femmes prouvait que celles-ci étaient incapables de consentir à tout geste sexuel.

La poursuite a 30 jours pour porter la cause en appel. Pour l’instant, elle n’a pas pris de décision.

«Le DPCP a pris acte du jugement rendu dans cette cause et un examen plus approfondi des motifs au soutien de celui-ci suit son cours», souligne Me Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du DPCP.

Incohérence

Pour les membres du Centre Femmes d’aujourd’hui, le jugement «n’a pas de sens». D’un côté le juge reconnaît que les adolescentes étaient intoxiquées, mais d’un autre, il indique qu’il existe un doute raisonnable sur le consentement qu’elles ont manifesté.

Pour le groupe militant, il s’agit d’une incohérence. «Non seulement le consentement tacite n’existe pas en droit canadien, mais de plus, une intoxication sévère, comme celle décrite par les victimes, rend le consentement invalide. L’absence de consentement c’est un refus!» martèle Alice Marcoux, l’une des organisatrices de la manifestation.

Les organisatrices rappellent entre autres le cas de Simon Houle, en 2022, qui avait bénéficié d’une absolution conditionnelle pour avoir commis une agression sexuelle. La Cour d’appel avait finalement infirmé cette décision, pour condamner l’ingénieur à une peine de prison ferme.

« Le juge a fait bénéficier les accusés du doute raisonnable, soutenant qu’il ne pouvait affirmer que les victimes étaient incapables de consentir […] La même histoire se répète constamment, notre système judiciaire est complètement inadapté aux procès pour agressions sexuelles», souligne entre autres Mme Marcoux.