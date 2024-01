Plus de 1000 comprimés de méthamphétamine saisis à Saint-Élie

Sur place, les policiers ont saisi 1171 comprimés de méthamphétamine, 6330$ en argent, 884 grammes de cocaïne, 414 comprimés divers et une arme à impulsion électrique. Un camion Ford F-150 a également été confisqué comme bien infractionnel.

L’homme a comparu le 17 janvier alors que la femme sera accusée par sommation. Les deux suspects devront répondre à des accusations de trafic de cocaïne et de méthamphétamines, possession de cocaïne et méthamphétamines aux fins de trafic, possession de cannabis illicite et bris d’ordonnance (interdit d’arme à feu).