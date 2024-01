Le fouillis dans la chambre de Guylaine Potvin témoigne de la violence

Une autre chambre de l’appartement, celle de Genevière (C sur le croquis), était elle aussi sens dessus dessous, mais le policier y a plutôt vu du désordre alors que la chambre de Mélissa (B) était bien rangée. Mais les deux, nuance le spécialiste, avaient de traces de fouilles, car les tiroirs avaient été laissés ouverts.

La chambre C était dans le désordre qui, selon le policier, était plutôt caractéristique du comportement de son occupante. (Sûreté du Québec)

(Sûreté du Québec)

Là dessus, Me Pharand a demandé à l’ancien policier à quel moment il en était venu à cette conclusion, car dans la première page de ses notes, il avait écrit que la présence de papiers, de livres et de vêtements au sol de la chambre de la victime ne montrait pas une «dispute», mais du «désordre», alors qu’à la fin, il parlait d’une scène de violence: «J’ai constaté le caractère violent quand j’ai vu le lit déplacé, les draps par terre, et la position du corps. Quelqu’un de fatigué et qui se couche ne le fait pas comme ça.»

Trace de pas

Le technicien a tenté d’identifier des traces sombres sur le mur de la chambre à la tête du lit de la victime qu’il a cru être une trace de pas. «Moi, j’y vois un talon; un talon de chaussure ou de botte», a affirmé le policier. Il a tenté de la rehausser à l’aide de la poudre à empreintes, mais ça n’a pas beaucoup ressorti. Il a donc découpé le mur et envoyé le morceau de gyproc au laboratoire de Montréal mais les expertises ont été décevantes. Rien n’a permis de la faire ressortir pour l’identifier.

Le policier a tenté d'identifier une trace laissée sur le mur à la tête du lit. (Sûreté du Québec)

Selon l’expert, contrairement à une empreinte digitale, qui est composée du gras laissé par les doigts, la trace était peut-être une empreinte humide; une trace laissée par une chaussure dont la semelle était humide. Par conséquent, au bout de quelques jours, l’humidité est partie et il n’avait plus de matière à la faire réagir avec les produits du laboratoire. On a donc abandonné la piste. À une question de la défense, le policier a aussi précisé qu’une empreinte ne peut être datée; même une empreinte digitale.

Les policier a découpé le mur à la tête du lit pour analyser les empreintes (Sûreté du Québec)

Le policier Leconte a aussi prélevé trois empreintes digitales dans l’appartement; un doigt sur la porte du côté droit du bureau situé dans la chambre de Mélissa et deux empreintes de paume de main. On n’a pas su, au moment de l’ajournement, à qui elles appartenaient.

La défense, qui avait prévu mener le contre-interrogatoire en 90 minutes jeudi matin avant la pause du week-end, s’est finalement ravisée et le policier retraité devra revenir lundi pour la fin de son témoignage, avant que le médecins légiste, qui a procédé à l’autopsie de Guylaine Potvin, vienne à la barre.

En tout, André Leconte a prélevé 15 éléments sur la scène de crime, dont une boîte de condom tachée trouvée près du lit de la victime et la ceinture brisée qui se trouvait derrière son cou. Ils ont été envoyés pour expertise au laboratoire de médecine légale de Montréal et déposés en preuve après avoir été examinés par les jurés.

Le policier a trouvé une boîte de condoms ouverte près du lit de la victime (Sûreté du Québec)

Lors de son témoignage principal mercredi matin, M. Leconte a aussi indiqué qu’avant de procéder à la fouille, il avait pris soin d’envelopper les deux mains de Mme Potvin dans des sacs de papier brun afin de protéger les substances qu’elles pouvaient receler, notamment sous les ongles. Il a alors expliqué qu’on pouvait habituellement y trouver des preuves lorsqu’une victime se défend avec ses mains.

Qualifications

Pour devenir technicien en scène de crime, le policier Leconte avait suivi une formation intensive de six mois, à raison de 12 heures par jour, donnée par la GRC au Collège canadien de la police à Cornwall. On y apprend la prise de photos, d’empreintes digitales, les traces de pas et les traces de pneus, ainsi que l’analyse et la protection des scènes de crimes. À une question de Me Pharand, il a confirmé avoir reçu régulièrement des mises à jour de ses connaissances à Cornwall et aussi par son employeur la SQ, notamment lors de l’arrivée de nouvelles technologies comme l’informatique qui a permis, par exemple, de ficher les empreintes digitales dans un programme canadien, empreintes qui sont vérifiées à chaque mois.

À ses débuts, les expertises sur les échantillons sanguins se limitaient à identifier le groupe auquel chacun appartient puis l’ADN est arrivé. Mais comme il l’a mentionné, il y a eu beaucoup d’évolution dans ce domaine depuis son départ à la retraite en 2001.

Mis à part les empreintes digitales, qu’il peut analyser et comparer lui même, tous ses prélèvements d’intérêt sont envoyés au laboratoire de Montréal. «Je ne suis pas biologiste; mon travail est de faire les prélèvements et les envoyer pour analyse.»