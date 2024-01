Menaces au Séminaire: Antoine Galarneau fait face à trois chefs d’accusation

Le jeune Sherbrookois a comparu devant la juge de la Cour du Québec Claire Desgens, mardi après-midi, au palais de justice de Sherbrooke. Il est accusé d’avoir «avec l’intention de tromper, amené le Service de police de Sherbrooke [...] à commencer ou continuer une enquête en rapportant qu’une infraction […] avait été commise alors qu’elle ne l’avait pas été».

Selon la dénonciation dont La Tribune a obtenu copie, Galarneau aurait mentionné «qu’une personne armée allait pénétrer dans l’enceinte du Séminaire de Sherbrooke».

Il est également accusé d’avoir «empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien d’une valeur dépassant 5000 $» et d’avoir «agi à l’égard des élèves et du personnel du Séminaire de Sherbrooke dans l’intention de les harceler [...] ayant pour effet de leur faire raisonnablement craindre pour leur sécurité ou celle d’une de ses connaissances».

Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales Mes Stéphanie Landry et William Sohier se sont opposés à la remise en liberté de l’accusé. «Le ministère public est préoccupé par la sécurité du public. On sait que ç'a créé une mobilisation et de l’inquiétude. On veut éviter le risque de récidive», a expliqué Me Landry en mêlée de presse après l’audience.

La question de la confiance en l’administration de la justice a également été soulevée par la procureure de la Couronne. «Pour l’instant, avec le peu de connaissances qu’on a sur le profil de l’accusé, mais en lien avec les circonstances et le déploiement que ç'a occasionné chez les élèves, les parents et les policiers, il s’agit d’un cas où le ministère public croit que la détention est nécessaire à cette étape-ci», a ajouté l’avocate.

C’est l’avocat de l’aide juridique Me Samuel Bouchard qui représente Galarneau.

Évaluation psychiatrique

Galarneau prendra donc le chemin de la détention avant de se diriger vers l’hôpital pour y subir une évaluation psychiatrique sur son aptitude à comparaître. «Lors de son retour, on aura plus d’informations afin de prendre une position plus éclairée, a précisé la procureure Me Landry. Dans le Code criminel, on prévoit qu’une personne qui n’est pas apte à comparaître devant un juge peut, à tout moment, être envoyée en évaluation psychiatrique afin de déterminer si elle est capable de comprendre et bien communiquer avec son avocat. D’ailleurs, une telle évaluation peut nous renseigner sur sa dangerosité et son état mental.»

Qui plus est, Galarneau faisait déjà face à la justice. Dans un autre dossier, le jeune Sherbrookois était accusé d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’avoir fait le trafic d’un air climatisé «sachant que tout ou partie de celui-ci a été obtenu [...] de la perpétration [...] d’une infraction punissable sur acte d’accusation dont la valeur dépasse 5000 $».

Le dossier a été reporté au 24 janvier.