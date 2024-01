Les photos du drame présentées en l’absence des parents de Guylaine Potvin

AVERTISSEMENT: LES PHOTOS PUBLIÉES AINSI QUE LES DÉTAILS PLUS LOIN DANS CE TEXTE POURRAIENT PERTURBER CERTAINES PERSONNES

«Mon travail est d’être vos yeux», a lancé l’ex-policier de 72 ans, retraité de la Sûreté du Québec depuis 2001 après une carrière de 32 ans dont 14 comme technicien en scène de crime.

Le policier de Québec était venu en renfort pour la police de Jonquière, les techniciens de Chicoutimi n’étant pas disponibles ce 28 avril 2000. Avant d’aborder les résultats de son enquête, il a expliqué son rôle aux jurés et raconté que son travail l’avait amené sur plusieurs scènes de meurtres pendant la guerre des motards à Québec, autant que pour des accidents de la route ou des suicides. «On en fait beaucoup (des suicides). Une semaine, j’en avais eu six.»

Le spécialiste a tout d’abord fait le tour de la scène et pris des notes. Le tour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, comme à son habitude. Puis il a pris des photos une vidéo et ensuite, la fouille et la cueillette d’exhibits a commencée.

Les photos montrent que le logement que se partageaient les trois étudiantes était bien tenu. Il régnait un désordre dans la chambre d’une des colocs, comme si elle avait été fouillée, et on peut croire que la seconde avait elle aussi été visitée. Mais ce n’était rien comparé à celle de la victime. «Un bon fouillis», dira M. Leconte.

La chambre de la victime était sens dessus-dessous. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Le corps de Guylaine Potvin, comme l’ont raconté les témoins, était sur le dos directement sur le drap contour. Les couvertures et l’oreiller étaient par terre. À sa droite, au pied du lit, on voit une petite culotte enroulée dans le bas d’un pyjama, comme quand on enlève ses vêtements tous en même temps.

La petite culotte était enroulée dans le pyjama au pied du lit. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

La victime a les jambes écartées et la jambe gauche est repliée à 45 degrés. On voit les lividités cadavériques qui laissent la partie plus haute du corps blanche et teintent le bas, appuyé sur le lit, de rouge, car le sang ne circule plus. Sur les photos, les seins sont cachés, son t-shirt a été descendu. Son visage présente des contusions aux yeux, à la bouche et elle a un gros bleu sur le sein gauche (dénudé par le policier).

Une ceinture dont la boucle a été cassée repose à côté de sa tête. Le bout manquant a été retrouvé sur le plancher.

Une ceinture dont le bout manquant a été retrouvé par terre reposait à côté de sa tête. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Après avoir enlevé le corps, les policiers ont remarqué une tache de sang là où se trouvaient les fesses.

Il y avait une tache de sang sur le lit. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

Le témoignage du policier retraité André Leconte se poursuit cet après-midi.

L'une des chambres de ses colocs était aussi sens dessus-dessous. (Sûreté du Québec/Courtoisie)

