FOUILLE À NU | Pas de discrimination ni d’argent pour un violeur en série

L’histoire débute en 2016. Stéphane Duperron est alors incarcéré pour une agression sexuelle commise en 2010, alors qu’il était en libération conditionnelle. Il s’agit d’une quatrième peine fédérale pour l’homme dans la cinquantaine qui a agressé sexuellement une douzaine de femmes dans les années 1990. Les victimes circulaient toujours seules à pied ou à vélo.

Il est en attente d’une sentence lorsqu’il subit une fouille à nu au centre de détention de Rivière-des-Prairies, le 14 décembre 2016. Cette fouille est réalisée en présence de deux agents des Services correctionnels, un homme et une femme.

Selon la réglementation, l’agent qui procède à la fouille à nu doit être du même sexe que le détenu, sauf en cas d’urgence.

«Cette fouille, précisons-le, n’implique pas de palpation ou autre forme de contact physique, mais relève de l’inspection visuelle (incluant celle des régions génitales et anales)», peut-on lire dans le jugement de la Cour d’appel, qui poursuit en détaillant les tâches de l’agente qui est aussi présente.

«Celle-ci a pour mission d’assurer la sécurité de son collègue, ce qui implique diverses tâches: elle doit garder ouverte la porte de la cellule (qui se referme seule, automatiquement, dès qu’elle n’est plus retenue), avoir son collègue à l’œil pendant qu’il exécute la fouille et surveiller le codétenu qui, pendant la fouille de son voisin de cellule, se place à l’extérieur de celle-ci. Elle doit également prêter attention à ce qui se déroule autour d’elle, alors que d’autres fouilles sont effectuées dans les cellules attenantes et que d’autres détenus sont présents, hors cellule, à proximité.»

La fouille à nu avait eu lieu au pénitencier de Rivière-des-Prairies. (Sarah Mongeau-Birkett/Archives La Presse)

Stéphane Duperron se plaint de la situation aux agents présents, soulignant qu’une femme ne peut assister à la fouille à nu d’un homme. Il exige la présence d’un autre agent masculin.

Cette demande lui est refusée.

Il porte plainte au pénitencier, mais ses doléances échouent. Il intente donc un recours au Tribunal des droits de la personne, se disant brimé, puisque l’agente a pu le voir nu. Le recours allègue «un acte discriminatoire lié au sexe du plaignant».

C’est en octobre 2022 que le détenu remporte sa bataille, le Tribunal des droits de la personne jugeant qu’il a reçu un traitant «distinctif». «S’il avait été une femme dans une prison pour femmes, il n’aurait pas reçu le même traitement », déclarait le juge Sylvain Meunier, lui accordant une indemnité de 7000$.

Décision «entachée d’erreurs»?

La décision est ensuite portée devant la Cour d’appel du Québec, le Procureur général du Québec estimant qu’elle est «entachée d’erreurs».

Dans leur jugement d’une vingtaine de pages rendue publique le 11 janvier dernier, les trois magistrats de la Cour d’appel infirment le jugement du Tribunal des droits de la personne. Ils affirment que le traitement du détenu, bien que distinctif par rapport aux prisons pour femmes, n’a pas été automatiquement discriminatoire.

La Cour d’appel du Québec a rendu sa décision le 11 janvier dernier, cassant le jugement du Tribunal des droits de la personne. (Sarah Mongeau-Birkett/Archives La Presse)

Leur décision repose notamment sur un jugement de la Cour suprême du Canada, qui déclarait que «compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l’égalité n’exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectées à la garde d’hommes détenus».

Le plus haut tribunal du pays ajoutait que «les femmes sont généralement défavorisées par rapport aux hommes» dans la société.

«Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n’a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. Il se peut donc que le traitement différent ne soit nullement discriminatoire.» — Extrait du jugement de la Cour suprême du Canada de 1993

Selon les magistrats de la Cour d’appel, «on ne peut considérer que le fait qu’un détenu de sexe masculin soit vu brièvement (on parle ici de quelques secondes) par une [agente] de sexe féminin, même en violation du règlement, constitue une atteinte à la Charte des droits et libertés de la personne».

Ils concluent que le Tribunal des droits de la personne aurait dû rejeter la requête, puisqu’il n’a pas été prouvé que le détenu a été discriminé eu égard à son sexe.

Stéphane Duperron n’en était pas à sa première bataille judiciaire pour faire valoir ses droits de détenu. En 2015, il s’est adressé à la Cour fédérale, afin de faire infirmer une décision du Service correctionnel du Canada, qui lui refusait des visites conjugales privées dans ce qui est communément appelé les «roulottes» des pénitenciers.

Il avait perdu.

Depuis 2017, il purge une peine à durée indéterminée, après avoir été déclaré délinquant dangereux.