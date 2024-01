Deux personnes à l’hôpital après un incendie à Drummondville

L’appel a été fait au Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville à minuit 45. «En route vers [le feu], les intervenants ont reçu les informations qu’il y avait des personnes coincées dans leurs logements en raison de la présence des flammes et de la fumée. Lorsque les premières unités sont arrivées sur place, il y avait un feu éclaté au rez-de-chaussée d’un immeuble à logement de deux étages», précise le directeur et coordonnateur de l’organisation, Andrew Barr.

Le porte-parole estrien pour la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel, indique quant à lui que le mot «suspect» «est toujours utilisé lorsque les causes sont indéterminées par les pompiers. Après, on embarque et c’est considéré comme suspect jusqu’à ce qu’on trouve la cause ou pas», précise-t-il.

Les pompiers ont rapidement «aidé des résidents à évacuer l’immeuble». Rendus dans le bâtiment, «ils ont localisé deux autres personnes, qui furent évacuées et prises en charge par les paramédics».

De lourds dommages

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital en ambulance tandis que les trois autres ont été pris en charge par des bénévoles et par la Croix-Rouge. En entrevue avec La Tribune, M. Barr considère que l’immeuble comptant sept logements est «lourdement endommagé», mais ne peut pas estimer la valeur des dommages matériels.

Flanqués de leurs collègues d’Acton Vale et de Saint-Cyrille-de-Wendover, les pompiers de Drummondville ont pris un peu plus de cinq heures à éteindre le brasier. D’ailleurs, plus d’une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes.

Les derniers foyers d’incendie étant éteints, les policiers sont maintenant sur place pour prendre l’enquête en charge.