Procès pour meurtre de Marc-André Grenon: le choix du jury commence lundi matin

Des dizaines de citoyens ont été convoqués par le shérif du district de Chicoutimi et défileront devant le juge François Huot, de la Cour supérieure, les avocats de la poursuite, Mes Pierre-Alexandre Bernard et François Godin, et celles de la défense, Mes Karine Poliquin et Vanessa Pharand, pour le rigoureux processus de sélection.

Cet automne, avocats et juge ont mené des travaux permettant d’assurer un déroulement efficace au procès, débattant des différentes requêtes déposées par les deux parties, des éléments de preuve qui seront soumis au jury, et ceux déjà admis de part et d’autre. La dernière décision en lice a été rendue vendredi matin par le juge Huot. Il s’est également entendu avec les deux parties sur les questions qui seront posées aux candidats jurés afin de sélectionner ceux qui seront jugés aptes à rendre un verdict basé uniquement sur la preuve qui leur sera soumise. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle tout ce qui s’est dit cet automne, en préparation du procès, était frappé d’une ordonnance de non-publication, à quelques exceptions près, comme le changement de venue refusée par le juge Huot.

Toutefois, ce dernier a informé les avocats qu’un transfert à la dernière minute dans le district de Québec n’est pas exclu si on ne parvient pas à constituer un jury impartial de 12 personnes dans un délai raisonnable. La salle du Palais de justice de Chicoutimi est réservée pour six semaines, mais on pourrait voir la conclusion à l’issue de la cinquième.