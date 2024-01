Les juges en chef réclament des arches de sécurité dans les palais de justice

La lettre cosignée des deux juges a été écrite à la suite de l’événement de mardi dernier où un interprète judiciaire a été poignardé au palais de justice de Longueuil.

«Selon les renseignements obtenus, l’agresseur n’était pas convoqué à la cour, ne connaissait pas la victime, transportait quatre armes blanches, relatent les juges dans leur lettre dont La Tribune a obtenu copie. Il est maintenant accusé de tentative de meurtre et de port d’armes dans un dessein dangereux. Il est allégué qu’il avait l’intention de s’en prendre à une personne représentant le système judiciaire.»

Les juges en chef se montrent donc «grandement préoccupés par la sécurité des palais de justice de la province».

Des actions demandées

Selon les deux juges en chef, la Cour supérieure et la Cour du Québec participent «à des tables régionales, locales et centrales portant sur la sécurité des palais de justice» depuis plusieurs années. «À maintes reprises, de vives préoccupations sur l’accès non contrôlé aux palais de justice ont été exprimées. Les réponses obtenues visaient à rassurer les juges en chef, sans succès», déplorent les deux juges en chef.

«L’événement de mardi dernier démontre les défaillances à la sécurité dans les palais de justice, particulièrement en raison de l’absence d’arches, à l’exception de Montréal, poursuivent-ils. Il est inacceptable que des personnes qui se rendent dans un palais de justice craignent pour leur sécurité ou y subissent quelque agression que ce soit.»

«Avec respect, le fait de qualifier la situation qui s’est produite au palais de justice de Longueuil lundi dernier de “geste isolé“ n’est pas de nature à nous rassurer ni à rassurer la population.»

Selon eux, «il incombe aux autorités gouvernementales de mettre en place tous les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité dans les palais de justice et aucune concession de devrait être faite à cet égard».

Les juges arguent que selon la loi, personne ne peut se présenter au palais de justice «sans se soumettre aux contrôles de sécurité qui y sont applicables».

«Or, aucune personne n’est soumise à quelque contrôle de sécurité lorsqu’elle entre dans un palais de justice du Québec, sauf à Montréal. Il s’agit pourtant d’une obligation prévue par la loi», précisent les deux juges.

«L’heure n’est plus à la tenue de réunions ou à la création de tables de concertation ou de discussion. Comme demandé depuis plusieurs années, il faut passer à l’action», disent les deux signataires qui se démontrent inquiets pour la sécurité des employés, des intervenants, des justiciables, des avocats, des victimes, des témoins et de leurs collègues.

En plus des arches de sécurité, M. Richard et Mme Paquette demandent l’échéancier précisant les dates de déploiement des arches de sécurité, la mise à jour de l’état de postes vacants et du taux de roulement des postes de constables spéciaux, les mesures qui seront mises en place pour favoriser l’attraction et la rétention de ces agents, et le détail des mesures mises en place pour assurer la sécurité des stationnements extérieurs des juges.

Plus de détails à venir...