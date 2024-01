Le CALACS «déçu et en colère» de l’arrêt du deuxième procès de Samuel Ducharme

La juge Julie Beauchesne a décrété vendredi après-midi l’arrêt Jordan dans ce dossier.

Lorsque des procédures judiciaires tombent, le CALACS Agression Estrie est toujours «déçu et en colère, soutient l’intervenante Marie-Michèle Whitlock. La victime a quand même fait toutes les procédures judiciaires. C’est toujours très long pour ces personnes. Ça prend énormément de courage pour porter plainte et pour porter plainte contre des individus d’autorité aussi.»

À ses yeux, cet arrêt Jordan illustre que le système judiciaire est défaillant. «Ça n’aide pas à ce que les femmes et les victimes aient confiance envers le système judiciaire pour avoir une justice.»

Même si des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale ont été créés, elle estime qu’il reste encore du travail à faire notamment pour diminuer les délais d’attente pour les victimes qui sont déjà dans des procédures judiciaires.

«Je pense qu’il faudrait que ça accélère un peu plus la machine présentement. On nous dit que c’est le début. On en parle depuis quelques années, mais on ne voit pas encore concrètement de réels changements», explique-t-elle.

La médiatisation des procès a des répercussions sur les victimes. «Un procès qui réussit bien pour la victime va encourager d’autres victimes à porter plainte. Dans les procès médiatisés contre des personnes qui ont une autorité comme un policier, où il y a un arrêt de procédures, plusieurs victimes vont dire que ça ne vaut pas la peine de se lancer, prendre autant de courage, de leur temps et de leur énergie, pour que ça tombe caduc.»

Bien que le CALACS Agression Estrie voit des avancées dans le système judiciaire depuis les 30 dernières années, l’organisme n’a pas l’intention d’arrêter de nommer ses lacunes comme la lenteur et la lourdeur.

«Beaucoup de femmes ne veulent pas se lancer dans des procédures judiciaires comme peu de dossiers sont amenés en procès.»

Marie-Michèle Whitlock rappelle que l’organisme est présent pour les victimes qu’elles portent plainte ou non. « Le CALACS peut leur offrir de l’aide et de l’accompagnement. On sait que beaucoup de personnes ne veulent pas aller vers le système judiciaire, mais nous, on existe quand même si elles veulent un soutien », souligne-t-elle. Elle ajoute que le CALACS accompagne également les adolescentes et les femmes tout au long du processus judiciaire.