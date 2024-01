Un résident du Québec est menacé d’extradition vers les États-Unis pour trafic d’étrangers

Jhader Aguusto Uribe−Tobar a comparu devant un tribunal de Montréal par vidéoconférence, où il a reçu une nouvelle date d’audience, fixée au 23 février.

L’avocat d’Uribe−Tobar, Luc Trempe, a déclaré qu’aucune enquête de libération sous caution n’était prévue pour son client pour le moment, probablement parce que le gouvernement estime qu’il pourrait présenter un risque de fuite.

Le bureau du procureur du district nord de l’État de New York a accusé Uribe−Tobar, 35 ans, de complot en vue de commettre un trafic d’étrangers et de trafic d’étrangers à des fins financières, les deux ayant entraîné la mort, en relation avec la mort d’Ana Karen Vasquez−Flores.

Mme Vasquez−Flores, 33 ans, qui était enceinte, a été retrouvée dans la rivière Great Chazy près de Champlain, dans l’État de New York, le 14 décembre, deux jours après que son mari eut alerté la patrouille frontalière pour leur dire qu’elle n’était pas sortie du bois.

Les autorités américaines affirment qu’Uribe−Tobar a facturé 2500$ US à la femme et à son mari pour la guider par SMS alors qu’elle traversait seule la frontière, et M. Trempe affirme que les États−Unis doivent soumettre des preuves pour étayer ces affirmations dans un délai de 60 jours.