Un enfant perd la vie au Village Vacances Valcartier

Vers 17h15, la Sûreté du Québec (SQ) a été avisée qu’un enfant était transporté vers un centre hospitalier pour soigner des blessures graves subies dans un accident survenu dans l’hôtel du Village Vacances Valcartier, à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Selon les premières informations, le garçon de cinq ans a été blessé par un lit escamotable, affirme Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec. Il a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état critique.

«Malheureusement, son état s’est détérioré. Il a succombé à ses blessures», indique M. Tremblay.

La cause sous enquête

Jointe par Le Soleil, l’équipe du Village Vacances Valcartier a confirmé qu’un incident impliquant un enfant et un lit escamotable était survenu dans son hôtel vendredi soir.

«Toutes nos pensées sont avec la famille. Nous ne ferons pas d’autres commentaires avant d’en savoir plus», mentionne Marjorie Matte, responsable des communications au Village Vacances Valcartier.

Selon Stéphane Tremblay, tout indique que la cause est accidentelle. «Présentement, on rencontre les proches et des témoins pour comprendre les circonstances entourant l’incident. Une enquête est en cours», précise Stéphane Tremblay.

La scène sera expertisée par les techniciens du service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec. Le Coroner est également impliqué dans le dossier.