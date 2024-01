Mort en respectant l’interdiction de consommer de l’alcool imposée par la cour

L’histoire est celle de Simon Ningiuk, 31 ans, qui demeurait dans le village nordique d’Inukjuak, près de la baie d’Hudson. Son décès a fait l’objet d’une investigation par le coroner Éric Lépine.

En mars 2023, une amie qui héberge temporairement le trentenaire rentre chez elle et monte à l’étage. Elle y aperçoit son ami, qui semble dormir. «Elle l’appelle par son prénom sans obtenir de réponse, relate Me Lépine dans son rapport, daté de décembre dernier. Elle s’approche et constate qu’il ne respire pas et qu’il n’a pas de pouls.»

Malgré les manœuvres de réanimation effectuées sur place et poursuivies au Centre local de services communautaires (CLSC), il n’y a rien à faire. Le décès de Simon Ningiuk est constaté en fin de soirée.

Le rapport du coroner précise que lors de l’autopsie pratiquée à Montréal, «aucune trace d’alcool, de médicaments ou de drogues n’a été détectée».

Or, le défunt avait «développé une dépendance à l’alcool». «Il consommait quotidiennement de l’alcool fort depuis plusieurs années», indique Me Lépine. Il avait tenté de mettre fin à sa dépendance, «sans succès durable». «Il avait expérimenté des symptômes de sevrage semblables à ceux précédant son décès à certaines occasions», précise le coroner dans son rapport.

Moins de deux semaines avant son décès, l’homme avait affirmé lors d’une consultation médicale qu’il consommait environ 26 onces de vodka par jour «depuis plusieurs mois». «Selon le dossier médical du centre de santé Inuulitsivik, M. Ningiuk était connu des services de santé pour une dépendance sévère à l’alcool», ajoute le coroner.

Simon Ningiuk demeurait à Inukjuak, au Nunavik. (Capture d'écran, Google Maps)

L’enquête menée par le Service de police du Nunavik à la suite du décès de l’homme de 31 ans a permis de déterminer qu’il avait consommé de l’alcool jusqu’en soirée, la veille de son décès. Le jour où le trentenaire a rendu son dernier souffle, il avait plaidé coupable à «certaines accusations» criminelles devant la Cour du Québec. Une peine d’emprisonnement avec sursis de 90 jours lui avait alors été imposée – 45 jours de détention à domicile, puis 45 jours avec un couvre-feu. On lui avait aussi imposé une interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues.

Après avoir reçu sa sentence, Simon Ningiuk s’est rendu au domicile de son amie. «Il préférait rester à cet endroit plutôt que de retourner chez lui afin de s’éloigner des personnes de son entourage qui consommaient de l’alcool», lit-on dans le rapport de Me Lépine.

L’amie du défunt l’a vu en début de soirée. «Il était alors frileux et montrait des signes de transpiration, écrit le coroner. Ses bras étaient pris de tremblements lorsqu’il les bougeait.» Vers 20h, M. Ningiuk a mangé le repas préparé par son amie dans sa chambre. L’homme souffrait alors de tremblements «si importants qu’il était incapable de garder le plateau de nourriture en place». Son lit était mouillé tellement il transpirait.

L’amie a quitté son domicile vers 20h45 et y est revenue vers 22h20. C’est à ce moment qu’elle a constaté que Simon Ningiuk était «visiblement décédé».

Une information connue par le tribunal

Les enregistrements des audiences du tribunal ont permis au coroner de confirmer que l’avocate du défunt était au courant de sa dépendance à l’alcool et que cet élément avait été mentionné au juge. Interrogé lors du prononcé de la sentence, l’homme a affirmé qu’il était en mesure de respecter une condition de ne pas consommer d’alcool. Il n’a toutefois «pas été questionné sur son état médical lors de sa comparution et sur sa capacité réelle de maintenir une sobriété sans assistance médicale».

Évaluation médicale «souhaitable»

Me Lépine écrit dans son rapport d’investigation qu’«il aurait été souhaitable que M. Ningiuk soit évalué médicalement avant le prononcé de sa sentence».

«Sa dépendance à l’alcool était particulièrement sévère et durait depuis plusieurs années», poursuit le coroner.

«Les risques pour la santé d’une cessation soudaine de consommation d’alcool pour une personne dépendante à cette substance sont bien connus des services de santé. Ce risque peut être réduit par une médication appropriée et par un accompagnement médical, particulièrement dans les premiers jours du sevrage.» — Le coroner Éric Lépine

Recommandations

Me Lépine a conclu que Simon Ningiuk «est décédé des suites d’un sevrage aigu à l’alcool» et qu’«il s’agit d’une mort naturelle qui aurait pu être évitée». Selon le coroner, dans des cas similaires, «il serait préférable qu’une évaluation médicale soit complétée avant le prononcé de la sentence». Si cela n’est pas possible, les peines avec sursis incluant une interdiction de consommer de l’alcool pourraient, selon le coroner, prévoir une autre condition : celle de se présenter «dans un très court délai» dans un centre de santé afin d’obtenir l’accompagnement adéquat. «Les centres de santé dans la plupart des communautés du Nunavik sont relativement accessibles et peuvent fournir cette assistance», souligne d’ailleurs le coroner.

Dans le but d’éviter que d’autres décès surviennent dans des circonstances similaires, Me Lépine a formulé deux recommandations au Barreau du Québec et au Conseil de la magistrature du Québec visant à ce que ces organismes offrent «une activité de formation professionnelle traitant du sevrage aigu à l’alcool» aux avocats et aux juges qui pratiquent ou siègent en matière criminelle.