Le pédophile Frédérick Brousseau plaide coupable à une douzaine de chefs d’accusation

Présent par Zoom à la séance, M. Brousseau a également plaidé coupable d’agression sexuelle sur une personne mineure avec la participation d’une autre personne, agression armée, voies de fait causant des lésions corporelles et voyeurisme. Les gestes commis ont eu lieu entre 2019 et 2022.

Au total, six victimes de M. Brousseau ont été identifiées. Au niveau des agressions sexuelles, deux des quatre victimes étaient d’âge mineur.

L’homme connaitra sa sentence le 18 avril prochain après le dépôt d’un rapport présentenciel.

«C’est un rapport qui va être rédigé par un criminologue qui va s’intéresser au profil de l’accusé, explique la procureure représentant le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Stéphanie Landry. Ce qu’on veut savoir c’est le risque de récidive. On ne veut évidemment pas que la société soit mise de nouveau en danger.»

À cette date, les victimes pourront également exprimer au juge Benoit Gagnon les conséquences que les actes de M. Brousseau ont eues sur leurs vies.

Soulagement chez les victimes

Pour les personnes touchées par les gestes de M. Brousseau, les émotions étaient vives au palais de justice.

«Ce que je mentionnais aux victimes, ce matin, à leurs familles, c’est que c’est quand même une étape très importante qui s’est déroulée aujourd’hui, estime Me Landry. Il faut se rappeler que M. Brousseau était accusé de plusieurs chefs d’accusation et si on avait dû aller à un procès, ça aurait été un processus qui aurait été long et évidemment ardu pour les jeunes victimes de se remettre dans les événements qu’elles ont vécus. »

«M. Brousseau est entre autres accusé d’agression sexuelle sur des personnes de moins de 16 ans. Il y a une peine minimale qui s’applique de 5 ans. En matière de production de pornographie juvénile, il y a également une peine minimale. [...] On parle aussi d’agression sexuelle armée, agression sexuelle avec une autre personne. C’est des crimes passibles de 14 ans d’emprisonnement », décortique l’avocate de la couronne.

«Aucune peine ne va pouvoir effacer les souffrances qu’elles ont vécues», rappelle toutefois Me Landry.