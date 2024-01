Deuxième procès de Ducharme : la plaignante dit l’avoir repoussé quatre fois

La juge Julie Beauchesne a écouté attentivement le récit de la victime alléguée, qui était appelée à témoigner dans le cadre de la récente requête en arrêt des procédures de la défense en raison d’éléments manquants à l’enquête. Si la requête devait être rejetée, ce même témoignage sera utilisé dans le cadre du procès.

Les événements se seraient produits un soir de décembre 2011, alors que la victime alléguée s’est retrouvée dans la même voiture que Ducharme après une fête de Noël organisée par la Ville de Sherbrooke. La plaignante précise que Ducharme n’était qu’une connaissance pour elle à l’époque.

Celle-ci avait planifié d’être reconduite par une amie, qui, à la fin de la soirée, l’aurait finalement informée qu’elle transporterait également Ducharme ainsi que l’un de ses amis.

Pendant que la plaignante et les deux hommes attendaient dans l’entrée que la conductrice approche son véhicule, les deux hommes se seraient fait une accolade et auraient chuchoté ensemble.

«Il y a un malaise qui s’installe. Il y a quelque chose qui se passe et je ne me sens pas bien la dedans.» — la plaignante

Celle-ci aurait souligné la situation avec un commentaire disant «vous vous dites des secrets ?», ce à quoi ils n’auraient pas répondu.

Une fois le véhicule arrivé, l’ami de Ducharme se serait imposé entre la plaignante et la porte passager avant de la voiture et lui aurait ordonné de s’asseoir à l’arrière.

Quatre fois

Assise sur la banquette arrière à côté de Ducharme, la femme aurait rapidement été embrassée une première fois par Ducharme, «avec la langue».

«À un moment donné, il me dit dans l’oreille : “ça fait longtemps.” Je ne sais pas qu’est-ce que ça veut dire.» — la plaignante

Elle lui aurait alors répondu «non» en le repoussant. « Chaque fois je le repousse de la main gauche en lui disant “Non. Non Samuel. Ça a pris quatre fois.»

Quelques secondes seulement se seraient écoulées entre les quatre tentatives. Lors de la dernière, la conductrice aurait même demandé si elle devait arrêter le véhicule au bord de la route. «Non, c’est correct, je pense qu’il a compris, là», raconte-t-elle avoir répondu.

Peu après, dans le même trajet, Ducharme aurait posé sa main sur celle de la plaignante, qui était posée sur la banquette. «Il a pris ma main et l’a mise sur son pénis. J’ai senti son pénis en érection.»

«Je suis tannée, je veux être chez nous», se replonge la femme, qui a finalement atteint son domicile après le trajet d’une quinzaine de minutes. «Je m’en vais dans la douche et je ne dors pas de la nuit. Je repense à tout ca et je me dis que je me suis fait avoir. [...] Est-ce qu’ils se sont vraiment parlé de ça ? Pour que je sois assise en arrière, est-ce que c’était ça la discussion ?»

Ce deuxième procès pour agression sexuelle de Samuel Ducharme s’était ouvert lundi dernier avec une requête en arrêt des procédures.

Il s’agit de la deuxième tentative d’arrêt des procédures de type Babos de la part de la défense. L’avocate de Ducharme, Me Ariane Bergeron St-Onge, plaide que des erreurs et atteintes auraient eu lieu pendant l’enquête, ce qui pourrait permettre d’obtenir un arrêt des procédures en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il a été question de la juridiction du Bureau des enquêtes indépendantes, de la divulgation tardive de la preuve, des notes policières insuffisantes, de partialité et d’enquête biaisée.

La procureure à la direction des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier est Me Maude Lapointe.

Coupable dans une autre affaire

Samuel Ducharme a été déclaré coupable et condamné à six mois d’emprisonnement dans collectivité dans un premier dossier d’agression sexuelle pour des gestes remontant au mois d’août 2021. Sa peine a toutefois été suspendue pour le moment, celui-ci ayant décidé de porter sa cause en appel.

Plus de détails à venir.