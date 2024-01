Décès d’un cycliste à Sherbrooke : le coroner recommande des sanctions plus sévères aux chauffards

Stéphanie Ménard et sa petite fille de un an rendant hommage à Sébastien Filteau, conjoint et papa, qui est décédé tragiquement en vélo à quelques pas de chez lui le 15 octobre 2021. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Dans son rapport tout juste publié, le coroner recommande à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) «d’examiner la possibilité d’augmenter certaines sanctions dans le Code de la sécurité routière, dans des situations où un conducteur de véhicule motorisé met en danger les autres usagers de la route, afin de contrer les comportements au volant — comme la conduite avec un permis suspendu — qui mettent en danger, de façon particulière, les usagers vulnérables (piétons et cyclistes)».

Bruno Boisvert-Dallaire, le conducteur qui a heurté Sébastien Filteau ce jour-là sur le chemin Laliberté à Saint-Élie-d’Orford, avait en effet été arrêté au moins huit fois pour excès de vitesse depuis 2015. Son permis de conduire était suspendu au moment des événements, et ce depuis décembre 2020. Il avait même reçu une peine de prison en 2019 pour rage au volant.

Boisvert-Dallaire, qui a projeté le cycliste une vingtaine de mètres vers l’avant, ne s’était pas arrêté et avait fui les lieux de l’accident au départ. Il a par la suite été arrêté et a plaidé coupable avant de recevoir une peine de cinq ans et demi de pénitencier. Une sentence que les parents de la victime avaient qualifiée de « bonbon » en entrevue avec La Tribune, en juin dernier. Ceux-ci s’étaient montrés dévastés par le dévoilement des détails de l’accident.

«Comment ça se fait que ce gars-là était en liberté? Ça ne se peut pas que des gens avec un niveau d’intelligence quelconque laissent un foutu crétin comme ça en liberté! » s’était indigné son père, Michel Filteau.

Bruno Boisvert-Dallaire purge actuellement une peine de cinq ans et demi de prison pour avoir happé mortellement Sébastien Filteau. (René-Charles Quirion/Archives La Tribune)

133 km/h dans une zone de 70

M. Filteau ainsi que la personne avec qui il faisait une balade ce jour-là portaient tous les deux un dossard jaune et leurs vélos étaient équipés de lumières pour être visibles de loin. Arrivés à une intersection, les cyclistes ont regardé derrière pour constater qu’un véhicule arrivait, mais que le conducteur les avait vus et avait ralenti sa vitesse pour qu’ils puissent traverser. C’est au moment où ils se sont engagés dans la rue que le véhicule de Boisvert-Dallaire a dépassé illégalement la première voiture par la voie de gauche à grande vitesse. Il ne les a vus qu’à la dernière seconde, relate le rapport.

« Les enquêteurs ont déterminé que les conditions climatiques, les infrastructures, l’état de la chaussée et l’état du véhicule impliqué n’avaient pas contribué à la survenue de cet accident. À cet endroit, la route est droite et plane. La vitesse y est limitée à 70 km/h et une ligne continue interdit les dépassements, mais il a été établi par les policiers que le véhicule ayant heurté M. Filteau circulait à 133 km/h peu avant la collision », souligne le rapport du Dr Brochu.

Le rapport du coroner confirme également que Sébastien Filteau est décédé des suites d’un traumatisme craniocérébral massif secondaire à la collision en question, où son vélo a été heurté par le véhicule de Boisvert-Dallaire qui circulait à haute vitesse. Son décès a été constaté le lendemain à l’Hôpital Fleurimont.