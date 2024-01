Agression armée au palais de justice de Longueuil: une situation préoccupante, estiment des avocats sherbrookois

Mercredi et jeudi, plusieurs professionnels et employés du palais de justice parlaient de la tentative de meurtre alléguée survenue à Longueuil. (Jean Roy/Archives La Tribune)

L’avocate en cabinet privé Vanessa Pharand travaille dans plusieurs palais de justice de la province. L’attaque au couteau survenue mardi «légitime les craintes» qu’elle entretient. «J’ai pratiqué à Saint-Jérôme, Laval, Mont-Laurier, Valleyfield, Sherbrooke, Lac-Mégantic, Joliette, Montréal et Longueuil. Pour moi, ç'a toujours été un non-sens qu’il y ait un détecteur de métal à Montréal, mais pas dans les autres palais de justice», déplore-t-elle, ajoutant que la pénurie de constables spéciaux est également problématique.

Les constables spéciaux sont armés et suivent une formation semblable à celle des policiers. Ceux-ci assurent la sécurité dans les palais de justice et à l’Assemblée nationale. À Montréal, ces constables utilisent des arches de détection qui sont installées à l’entrée du palais de justice. Ils peuvent ainsi fouiller les visiteurs et leurs sacs. Dans les autres palais de justice comme celui de Sherbrooke, la surveillance est aussi assurée par des constables spéciaux, mais ceux-ci ne peuvent pas fouiller les gens ni leur bagage.

Récemment, Me Pharand a eu une rencontre problématique dans un cubicule de rencontre destiné aux avocats. «Ce n’était pas quelqu’un que j’avais vu avant. J’ai demandé à la personne de quitter la pièce, elle ne voulait pas et avait une certaine attitude agressive et instable. Elle avait sa main dans sa poche. J’ai eu extrêmement peur pour ma sécurité. J’ai terminé par sortir du cubicule, je suis allée voir les constables spéciaux», dit celle qui se questionnait à savoir ce que la personne avait dans sa poche.

«C’est un stress qu’on a dans les palais de justice où il n’y a pas de détecteur de métal», dit celle qui salue cependant le travail et la compétence des constables spéciaux.

Elle souhaite que le gouvernement «réfléchisse à la prochaine stratégie pour éviter que ça se reproduise».

L’avocate Audrey St-Amand, elle, trouve dommage d’attendre qu’une tragédie arrive «avant qu’on y réfléchisse». «On ne pense pas au quotidien que ce genre d’événement peut arriver. Mais quand on voit ça aux nouvelles, on se pose des questions. On travaille avec des individus criminalisés. Même si on développe des liens de confiance, on ne sait jamais ce qui peut se produire», dit celle qui se sent généralement en sécurité lorsqu’elle entre au travail.

«Mais avec les événements de Longueuil, ça me fait me questionner à savoir si on est vraiment en sécurité, au fond», résume-t-elle.

Réflexion à avoir

Bâtonnier du barreau de Saint-François, Me Jean-Guillaume Blanchette avoue que ce genre de situation porte à la réflexion. «On ne peut pas faire autrement que d’être préoccupés par la problématique de la sécurité dans nos palais de justice. Ce n’est pas la première fois que des événements surviennent», assure-t-il.

Me Jean-Guillaume Blanchette, procureur aux poursuites criminelles et pénales (Tommy Brochu/Archives La Tribune)

«À l’automne dernier, des requêtes préliminaires dans un procès de meurtre ont eu lieu à Sherbrooke, continue Me Blanchette. Le juge a permis aux agents des services correctionnels de démenotter les accusés pour qu’ils puissent prendre des notes, ce qui est correct. Mais on se rend compte que dans la salle, aucun constable spécial n’est présent. Il n’y avait qu’un agent de sécurité. Le juge Claude Villeneuve a rendu une ordonnance pour qu’un constable spécial soit présent dans la salle tout au long des procédures. Un représentant des constables a dû venir dans la salle d’audience pour demander au juge de lever son ordonnance: ils ne seraient pas en mesure de la respecter, faute de personnel.»

Heureusement, rien n’est arrivé, assure Jean-Guillaume Blanchette.

Somme toute, lorsqu’il arrive au palais de justice dans le cadre de son travail, Me Blanchette se sent en sécurité. «Mais des événements comme celui qui s’est produit à Longueuil nous portent à réfléchir. Tout le monde sera plus sur ses gardes lorsqu’on voit que de tels événements peuvent survenir.»

«Je pense qu’on est en sécurité, poursuit celui qui ne souhaite pas sonner alarmiste. Mais c’est un événement qui va devoir pousser les décideurs à réfléchir ce qu’on veut comme sécurité dans les palais de justice. Il y a de plus en plus de personnes avec des problèmes de santé mentale et selon les constables, ils sont en manque d’effectif.»

D’ailleurs, la sécurité fait partie des préoccupations du Barreau du Québec, relate Me Blanchette qui croit que «ça nécessite des actions concrètes et immédiates».

Deux employés du palais de justice, qui ne souhaitent pas être nommés puisqu’ils n’ont pas le droit de livrer leurs états d’âme aux médias, déplorent l’absence d’arches de sécurité. «Je trouve ça désolant, dit l’un d’entre eux. Ça fait plusieurs années qu’on dit qu’il manque des arches de détection. [...] Les constables n’ont pas de lentilles bioniques pour voir à travers les vêtements des gens», rapporte l’un d’entre eux.

«Acte isolé»

Selon La Presse, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, croit que la tentative de meurtre à Longueuil est un geste «de violence insensée, mais qui demeure un acte isolé».

Un employé du palais de justice de Sherbrooke rappelle que M. Bonnardel avait tenu le même propos lorsqu’une menace armée avait plané sur l’établissement.