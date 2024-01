Sortie de route mortelle: Jacques Brodeur aurait été en état «d’ébriété», confirme une chimiste toxicologue judiciaire

C’est ce qu’a indiqué la chimiste toxicologue judiciaire au laboratoire des services judiciaires et de médecine légale, Cynthia Roy, au troisième jour du procès de Brodeur, mercredi, au palais de justice de Sherbrooke. Selon elle, ce taux de 0,143 est assez pour provoquer l’état d’ébriété.

Rappelons que selon la Couronne, Jacques Brodeur aurait pris le volant alors qu’il avait pris de l’alcool. Il aurait dévié de sa trajectoire sur la route 112 à Dudswell en septembre 2020 pour terminer son parcours dans le fossé de la voie opposée. L’ami de Brodeur, Richard Champagne, est décédé à la suite de cette sortie de route. Qui plus est, une camionnette où trois personnes prenaient place aurait évité de justesse la décapotable de Brodeur en se tassant dans la voie inverse.

Par ailleurs, les observations du reconstitutionniste en collision de la Sûreté du Québec suggèrent que la victime n’aurait pas porté sa ceinture de sécurité au moment de la sortie de route.

20 fois plus de chances de causer un accident

Cynthia Roy, témoin de la Couronne, a expliqué qu’une personne qui conduisait une voiture avec un tel taux d’alcool dans le sang avait 20 fois plus de chances de causer un accident.

«Elle a mentionné qu’à 0,143, on avait une perte de mobilité, une perte de coordination, des difficultés pour effectuer de la conduite automobile, qui est une tâche complexe qui nécessite beaucoup d’éléments de réflexion», a mentionné le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jonathan Poirier, à sa sortie de la salle d’audience.

Durant son témoignage, Mme Roy a confirmé que le langage inarticulé dont ont témoigné des policiers plus tôt cette semaine peut faire partie des symptômes de l’état d’ébriété. «Ce n’est pas tout le monde qui va répondre à l’alcool de la même façon», a-t-elle rapporté au juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec.

L’alcool étant un dépresseur, la consommation de cette substance peut aussi amener la somnolence, selon elle.

En contre-interrogatoire, Mme Roy a indiqué qu’elle ne pouvait pas évaluer la tolérance de l’accusé à l’alcool. «Les études démontrent que la tolérance va s’installer sur les effets moteur, a-t-elle ajouté. C’est-à-dire qu’une personne tolérante à l’alcool pourrait ne pas présenter de symptôme moteur. Cependant, il a été prouvé que les conditions intellectuelles et sensorielles étaient tout de même affectées, peu importe la tolérance de la personne.»

Une requête visant à exclure le taux d’alcoolémie de la preuve est actuellement débattue au palais de justice de Sherbrooke. «Pour l’instant, le document est déposé sous réserve du résultat de la requête qui devrait être plaidée vendredi», précise Me Poirier, ajoutant que dans l’éventualité hypothétique où le juge rejetterait cette preuve, le dossier ne tomberait pas pour autant.

Dans les prochains jours, d’autres témoins défileront pour la couronne. Mes Geneviève Crépeau et Jonathan Poirier pilotent le dossier pour la couronne tandis que Mes Joël Bourassa et Jean-Sébastien St-Amand Guinois représentent l’accusé.