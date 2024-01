La GRC enquête sur l’agression au restaurant La Belle et La Boeuf de Chicoutimi

La Presse rapporte jeudi matin que ces enquêteurs ont le mandat de déterminer si l’agression pourrait être liée à des motifs idéologiques. Très actif sur ses réseaux sociaux, le suspect avait fait de nombreuses allusions au Hamas et la veille de l’attaque, avait annoncé qu’il se produirait quelque chose dans l’établissement. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste et interdite au Canada depuis 2022. Il aurait également publié un selfie après avoir perpétré l’agression afin de célébrer. Le tout a bien sûr été supprimé depuis.

Le cuisinier s’en est pris à deux employées, une gérante et une serveuse, qui ont été blessés au cou et aux mains. Le Quotidien avait rapporté que le Tunisien de 30 ans était en conflit avec la gérante, notamment pour les tâches à accomplir. Pour le moment, il est accusé de tentative de meurtre, de voies de faits graves et voies de faits sur un policier, mais d’autres accusations pourraient être ajoutées. Il reviendra devant la cour vendredi pour son enquête sur remise en liberté. Le restaurant a pour sa part rouvert ses portes la semaine dernière.

Pour plusieurs spécialistes, le geste d’Ahmed May n’a toutefois rien à voir avec du terrorisme, mais il est normal de procéder à une enquête du genre en raison des circonstances et de ses propos. Il semble toutefois plus probable qu’il voulait donner un sens à ses enjeux personnels en les reliant à des causes plus larges.