Un jeune prédateur de Beauce risque 14 ans de prison

Jonathan Roussel, 23 ans, risque 12 à 14 ans de prison pour des crimes sexuels commis sur 32 jeunes filles âgées de 11 à 18 ans. Il a reconnu sa culpabilité pour 23 chefs d’accusation de nature sexuelle et de bris d’ordonnance.

Le jeune Beauceron a leurré, agressé sexuellement et harcelé ses victimes pendant trois ans. Il utilisait notamment les médias sociaux pour entrer en contact avec elles. Parfois, il mentait sur son âge. Quelques plaignantes ont même cru être en couple avec l’accusé à un certain moment. L’homme se montrait chaque fois «insistant» pour avoir des relations sexuelles.

«Monsieur agit pour combler ses propres besoins à lui, il utilise les filles comme objets sexuels pour satisfaire sa libido», plaide Me Marie-Andrée Veilleux, qui pilote le dossier pour la poursuite.

Près d’une poubelle ou dans un banc de neige : certaines agressions se sont déroulées dehors, été comme hiver. L’accusé rejoignait les jeunes filles derrière l’école pour les entraîner vers un secteur boisé, pour ensuite les forcer à avoir des relations sexuelles.

Roussel a été arrêté en juillet 2021 après une première plainte. La mère d’une victime de 14 ans de Sherbrooke est intervenue dans la relation après avoir lu les conversations entre sa fille et l’accusé. Les autorités avaient ensuite médiatisé l’affaire, à la recherche d’autres victimes.

Le dossier a finalement été transféré en Beauce, où la majorité des victimes demeurent. Quatre d’entre elles se sont exprimées devant le juge Thomas Jacques, mercredi, pour l’audience sur les observations sur la peine.

«Comme un déchet»

Gênées, mais avec la tête haute, les quatre victimes ont décrit les conséquences du crime sur leur vie. Anxiété, cauchemars, regrets, honte, idées noires : les jeunes filles ont retenu plusieurs sanglots pendant leur témoignage.

«La nuit je ne dormais presque plus. J’avais toujours des flashbacks, je me réveillais souvent en crise de panique», dit l’une d’elle.

«Ce que le monde ne sait pas, c’est qu’on ne va jamais oublier. Avec le temps, ça va être moins douloureux, mais on va toujours rester avec des séquelles», ajoute-t-elle.

Toutes les victimes étaient accompagnées de leur parent dans la salle d’audience. Ils se serraient les coudes pendant toute la durée de l’audience.

«Je me suis sentie détruite. Je suis restée enfermée pendant des mois dans ma chambre. On se sent comme un déchet», échappe une autre adolescente.

Après les avoir écoutées, le juge Jacques a souligné le courage des jeunes filles en les remerciant d’avoir participé au processus judiciaire.

Jonathan Roussel n’a pas témoigné pour sa défense.

Une peine sévère

Jonathan Roussel était sans antécédents judiciaires au moment de son arrestation. Le rapport d’une sexologue conclut que le jeune homme n’a pas de trouble particulier comme la pédophilie, elle ne relève pas non plus de problème de consommation.

Toutefois, certains traits de caractère sont «perturbants» pour la poursuite. «Ça correspond à quelques critères d’un prédateur sexuel», lâche Me Veilleux.

La sexologue note une dépendance à la sexualité et croit que son risque de récidive est plus élevé que la moyenne. «On parle d’un individu impulsif. Les gestes ont été commis, car il a de la difficulté à gérer ses émotions et il a une faible estime personnelle. Il est allé vers les jeunes parce qu’il était désespéré. Il utilise sa sexualité comme mécanisme d’évitement», indique la procureure en citant le rapport sexologique.

Me Veilleux estime qu’une peine sévère de 12 à 14 ans s’impose. Roussel a abusé de la vulnérabilité des adolescentes, plaide-t-elle.

«Je comprends que monsieur semble avoir fait un certain cheminement en détention, mais je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire.»

La guérison avant tout

L’avocat de la défense mise plutôt sur l’importance de la réinsertion sociale de son client. Il croit que la suggestion de la poursuite est trop dure, étant donné le jeune âge de Roussel.

«S’il n’a pas été aidé par la thérapie intensive recommandée par l’experte qui l’a analysé, il va être au même point», soulève Me Daniel Cliche.

Il propose donc une peine de deux ans de prison à purger dès maintenant, puis une longue probation de trois ans pour s’assurer du suivi et de la guérison de son client. Roussel a déjà purgé trois ans de prison, puisqu’il était détenu pour la durée du processus judiciaire.

Me Cliche insiste auprès du juge Jacques : son client avait tout juste 18 ans quand les gestes reprochés ont été commis, tout au plus 20 ans et quelques mois. Roussel a aussi entièrement collaboré avec la police en plus de plaider coupable, afin d’éviter un procès.

Le juge Thomas Jacques devra rendre sa décision au mois d’avril.