Sortie de route mortelle : la défense veut faire tomber certaines preuves

C’est pourquoi Brodeur et ses avocats ont déposé une requête en exclusion de la preuve. Selon eux, les policiers auraient agi en violation avec les droits de l’accusé. Ils croient entre autres que les agents de la paix «ne pouvaient avoir des motifs raisonnables de croire objectivement que le requérant avait conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool» et que le droit à l’avocat aurait été bafoué à plusieurs reprises.

Brodeur, qui est accusé de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort, aurait dévié de sa trajectoire sur la route 112 en septembre 2020 après une journée de golf et une soirée au restaurant pour terminer son chemin dans le fossé de la voie opposée. Son ami Richard Champagne est décédé le lendemain matin.

Ni les procureurs aux poursuites criminelles et pénales Mes Geneviève Crépeau et Jonathan Poirier ni les avocats de la défense Mes Joël Bourassa et Jean-Sébastien St-Amand Guinois n’ont souhaité commenter cette requête qui n’a toujours pas été plaidée devant le juge Paul Dunnigan.

Requête

La défense représentée par Me Joël Bourassa écrit dans la requête que la sergente Cathy Faucher «ne pouvait avoir des motifs raisonnables de croire objectivement que le requérant avait conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ses motifs d’arrestation, selon elle, étaient fondés sur une odeur d’alcool, une attitude confuse […], un mouvement lent et une remise des cartes d’identité difficile».

«Lorsqu’un accident entraîne le déploiement des coussins gonflables, il est permis de croire que tout occupant du véhicule ne sera pas frais et dispo, aussi bien de corps que d’esprit, dans un court laps de temps, précise Me Bourassa dans la requête qu’il a signée. Il est plus que normal que l’occupant soit sonné, semble perdu dans ces circonstances.»

Selon la défense, les mouvements lents qu’aurait effectués l’accusé ne peuvent pas lui être reprochés. «Être désemparé face à la douleur de son ami alors qu’il ne saigne pas et peut ne rien faire pour lui n’est pas un symptôme d’intoxication», croit-il.

«Quant à l’odeur d’alcool, il ne s’agit que d’un indice de consommation d’alcool et non d’intoxication à l’alcool.»

Échantillons sanguins et droit à l’avocat

La défense croit aussi que «l’ordre de fournir les échantillons sanguins […] étant intrinsèquement lié à cette arrestation arbitraire, ils doivent être déclarés comme constituant une perquisition et fouille abusive selon la Charte». Elle suggère que les policiers auraient pu ramener l’accusé au poste de police pour lui faire passer un ivressomètre.

Qui plus est, les défendeurs estiment que le droit à l’avocat aurait été bafoué par les policiers.

Le policier qui s’est chargé de l’accusé à son arrivée, l’agent Jonathan Rodrigue, a expliqué dans son témoignage qu’il avait lu la carte des droits à l’accusé à l’hôpital après être passé aux toilettes, au triage, reçu des soins des infirmières et des médecins. Après d’autres soins, il aurait ordonné à l’accusé de donner un échantillon de sang.

Témoins

Mardi, le policier Rodrigue a terminé son contre-interrogatoire. Le paramédic qui a pris en charge la victime a aussi témoigné de cette soirée dramatique.

Lorsqu’il a abordé le moment où Richard Champagne avait effectué un arrêt cardio-respiratoire dans l’ambulance, tout près de l’Hôpital Fleurimont, l’accusé a fondu en larmes dans la salle d’audience.

«Jacques savait qu’on parlait d’un décès ou quelque chose comme ça, s’est rappelé le paramédic, ajoutant que l’accusé se serait levé dans l’ambulance pour prendre son ami dans ses bras. En même temps, il crie ‘’non, non, non’'. Je dois le tasser, j’ai besoin de toute la place pour Richard. J’ai besoin qu’il se tasse et qu’il ne dise pas un mot, ce qu’il a fait sur-le-champ.»

Le procès se poursuivra mercredi avec le contre-interrogatoire du paramédic.