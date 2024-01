Douze blessés mineurs dans une sortie de route à Bury

Les conditions routières difficiles seraient vraisemblablement en cause selon les premières constatations. (Archives, La Presse Canadienne)

Les conditions routières difficiles seraient vraisemblablement en cause selon les premières constatations.

«On parle bien sûr d’un mélange de neige et de pluie, explique Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la SQ en Estrie. Il y avait une trentaine de passagers à bord et il y en a douze qui ont subi des blessures et qui ont été transportés à l’hôpital par mesure préventive.»

La SQ confirme qu’il n’y a aucun blessé grave et il n’y a pas d’autres véhicules impliqués dans l’accident. Le remorqueur était sur place mercredi vers 8h.