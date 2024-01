Un diacre de Sherbrooke accusé d’agressions sexuelles sur trois mineurs

Rogelio Lara, 86 ans, fait face à quatre chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels avec des mineurs dans cette affaire. Il demeure en liberté pendant les procédures.

Dans son témoignage, l’accusé a complètement nié l’ensemble des accusations, parfois en laissant échapper des rires. «L’Apocalypse, chapitre 21 verset 8 dit que les menteurs brûleront dans le feu éternel de l’enfer», a répété plusieurs fois en espagnol celui qui bénéficiait des services d’un interprète pour son procès.

L’homme s’impliquait comme diacre à l’Église de la Fraternité chrétienne depuis 35 ans, notamment pour l’entretien des lieux et le déroulement des services, avant d’en être écarté en 2021 après la première dénonciation. Tous les gestes reprochés se seraient déroulés dans un contexte ou en marge d’événements organisés par l’Église.

«Tout le monde dans l’église lui faisait vraiment confiance», a attesté l’une des victimes­.

L’Église de la Fraternité chrétienne, qui est située sur la rue du Fédéral, occupait auparavant des locaux au-dessus de l’Armée du Salut, sur la rue Wellington. Avec ses cérémonies tenues en espagnol, celle-ci rassemble une soixantaine de membres de la communauté latino-américaine de Sherbrooke.

« Tout le monde laissait ses enfants avec Rogelio Lara »

Les victimes alléguées, qui sont aujourd’hui majeures, mais dont une ordonnance de non-publication protège l’identité, ont récemment eu l’occasion de témoigner contre Lara lors d’un procès de quatre jours.

Un jeune homme, qui aurait eu une dizaine d’années à l’époque, a rapporté avoir été attouché par le diacre alors qu’il avait accompagné sa mère à une activité de chants et de prières. «J’étais enfermé seul dans une autre salle. Il [Rogelio Lara] ne voulait pas me laisser accéder aux jouets. Je n’ai pas trop questionné le pourquoi», a témoigné la victime, qui a affirmé pouvoir habituellement y accéder, à l’époque.

Lara lui aurait alors demandé de se coucher au sol sur le ventre avant de mettre ses mains à l’intérieur de son short et de ses sous-vêtements pour lui masser les fesses avec ses deux mains. Ces gestes auraient duré une ou deux minutes. «Je lui ai dit “je pense que c’est assez, je ne suis pas confortable”. Je dirais que là il a enlevé ses mains et il a arrêté.»

Tout de suite après, Lara aurait invité l’enfant dans la salle de bain des femmes, aurait baissé son propre pantalon et lui aurait montré ses fesses nues. Un geste interprété par le Ministère public et la victime alléguée comme une incitation claire à le toucher à son tour. Encore une fois, c’est le jeune homme qui lui aurait demandé d’arrêter, ce que Lara aurait fait.

Le garçon aurait vaguement parlé de la situation à ses parents le lendemain. Son père aurait ensuite demandé au diacre s’il avait «touché les fesses» de son fils, ce que Lara aurait nié. «Comme je n’ai pas beaucoup donné de détails, peut-être qu’il ne l’a pas trop pris aux sérieux», a formulé le jeune homme devant la juge Hélène Fabi, ajoutant que le sujet n’est pas revenu par la suite.

Ce n’est finalement qu’en 2021 que ce dernier aurait décidé de porter plainte à la police, craignant que d’autres enfants aient vécu la même chose. «J’avais encore une boule dans le ventre quand je le voyais [...] Il y a beaucoup, beaucoup d’enfants dans l’église», a-t-il dit avec émotion.

«Tout le monde laissait ses enfants avec Rogelio Lara», a d’ailleurs témoigné la mère de la victime. Elle a cependant confié ne pas se souvenir du premier dévoilement de son enfant, tout juste après les événements, et n’avoir appris l’épreuve vécue par son fils qu’en 2021.

Devant la Cour, Rogelio Lara a pour sa part maintenu que le jeune homme ment tout simplement. «Je suis une personne respectueuse, je suis chrétien. Comment je ferais un geste si terrible ?» a rétorqué l’accusé.

L'Église de la Fraternité chrétienne de Sherbrooke, qui tient ses services en espagnol, se situe actuellement sur la rue du Fédéral. (Jean Roy/La Tribune)

Mains sous les vêtements

Deux autres jeunes filles, des sœurs, ont également dénoncé un épisode d’attouchements de la part du diacre dans ce dossier. Après des années de silences et quelques confidences entre sœurs et amies, l’annonce choc du renvoi de Lara pour des accusations de contacts sexuels sur mineur les aurait finalement convaincues de dénoncer.

L’une d’elles, alors âgée entre 13 et 15 ans, aurait été attrapée par Lara dans un contexte de jeu après un service. «Il s’assoit sur la chaise et fait semblant de dormir, a-t-elle expliqué. Les enfant doivent s’approcher de lui sans le réveiller. Si lui se réveille, il attrape l’enfant. [...] Quand il m’a attrapée, j’étais de dos à lui et il a mis une main dans ma chemise par le haut. Dans le cou, la main est rentrée. Il l’a bougée un peu. Et après je ne me rappelle pas comment je me suis décollée de lui, mais j’étais inconfortable.»

L’adolescente aurait alors senti la main de l’homme toucher la peau de ses seins. Elle en aurait parlé à une autre jeune fille avec qui elle jouait, mais n’a pas été en mesure de la nommer.

Celle-ci a avancé avoir de la difficulté à supporter la proximité physique avec les hommes, même pour des câlins, depuis. Elle a partagé être même inconfortable de porter des vêtements qui ne couvrent pas assez sa poitrine.

Sa sœur, la troisième victime alléguée a rapporté s’être levée pendant un service pour demander un jus à Lara, puisque la personne habituellement responsable était absente. Il l’aurait emmenée dans la salle où se trouve le réfrigérateur et invitée à désigner le jus qu’elle désirait avant de l’enlacer par derrière.

«Moi, je regardais le frigo, a-t-elle décrit. Je ne me rappelle pas quoi, mais il me disait quelque chose à l’oreille. Il a commencé à flatter mon ventre. C’est là que j‘ai commencé à sentir sa main qui glissait sous mon chandail, et après j’ai senti sa main qui glissait sous mon pantalon. Une fois que j’ai senti ça, je n’ai pas aimé ça et je me suis penchée comme pour esquiver. J’ai dit “merci” et je suis partie.»

Celle-ci aurait eu entre 6 et 8 ans au moment de l’agression, qui aurait duré quelques secondes. «J’ai décidé de me taire. C’est comme une crainte de ne pas être crue, de ne pas vouloir causer de problème. [...] Je me sens coupable de ne pas en avoir parlé. De savoir qu’il y en a eu peut-être d’autres. C’est un besoin de vouloir avoir justice. Depuis, je me suis rendu compte que je n’étais finalement pas passée à autre chose», a confié celle qui ne se dit toujours pas à l’aise avec les hommes âgé et qui a dû couper les ponts avec sa communauté.

«Elles mentent. Je ne sais pas pourquoi elles ont inventé ça», a maintenu en cour Rogelio Lara, qui a cependant reconnu connaître les trois victimes ainsi que leurs familles.

L'Église de la Fraternité chrétienne de Sherbrooke était autrefois située sur la rue Wellington, en haut de l'Armée du Salut. C'est là que les gestes allégués contre les deux jeunes filles se seraient produits. (Maxime Picard/La Tribune)

Commotion dans l’église

Contacté par La Tribune, le pasteur actuel de l’Église de la Fraternité chrétienne de Sherbrooke, Oscar Cordonero, confirme que Rogelio Lara a été suspendu de ses fonctions dès qu’il a été informé de l’intention de l’une des victimes de porter plainte.

Le pasteur Cordonero, qui dirige l’église depuis 1997, détient des liens familiaux avec M. Lara, étant marié à la fille de ce dernier. «Une proportion importante de notre congrégation est en fait constituée de membres de la famille directe des leaders de la FCS, répond-il dans une déclaration écrite. Vous comprendrez donc notre profonde peine collective face à la situation actuelle.»

Néanmoins, il ajoute que la FCS «prend très aux sérieux» ces accusations, et qu’elle en est profondément préoccupée. Elle a d’ailleurs choisi d’offrir sa collaboration volontaire à l’enquête judiciaire dès le signalement des gestes, ajoute-t-il, encourageant toute personne détenant des informations supplémentaires à le communiquer aux autorités.

Selon le pasteur, ces événements ont grandement ébranlé les fidèles de l’église. «Notre petite communauté est souvent décrite comme étant tissée serrée et très fraternelle, et nous nous sommes sentis attristés d’apprendre que certains de nos proches aient été heurtés dans le passé», ajoute-t-il.

Du soutien a été offert par la FCS à ses membres concernés, maintient M. Cordonero. «Cela a inclus des visites personnelles pour fournir un soutien psychosocial, émotionnel et spirituel, la mise à disposition de ressources pour faciliter l’accès à de l’aide professionnelle dans les domaines légaux, psychologique, ou autres, ainsi que l’orientation vers les points de contact établis avec les autorités policières traitant le dossier. C’est une épreuve que nous continuons de traverser tous ensemble avec amour, solidarité et respect mutuel.»

Crédibilités remises en question

Demandant l’acquittement complet de son client, l’avocate de la défense, Me Karine Poliquin, a tenté de remettre en question la crédibilité des témoins lors du procès en démontrant que des règles interdisant le port des pantalons pour les filles et les femmes étaient en vigueur à une certaine époque. Différents témoins ont cependant désigné des dates contradictoires, allant de 2004 à 2015, quant à l’assouplissement de ces règles.

Lara a plaidé qu’il ne s’occupait jamais des enfants à l’église et a nié avoir pris part à des jeux avec eux à quelque moment que ce soit. Il a aussi affirmé que son travail ne consistait pas à distribuer des boissons ou de la nourriture, et qu’il était peu probable qu’un enfant se soit levé pour réclamer un jus pendant la cérémonie, moment où tous devaient demeurer assis.

«La seule chose que je peux vous dire, c’est de me croire. En tant que chrétien, devant Dieu, je dis la vérité», a-t-il dit à la juge, Hélène Fabi, juste avant de confier avoir vécu une période sombre avant de s’être converti au christianisme il y a 35 ans.

«Je suis devenu un fils de Dieu. Avant, je ne l’étais pas. Le diable m’utilisait avec l’alcool et la cigarette.» — Rogelio Lara

L’avocate de la couronne, Me Marie-Andrée Ayotte, a à son tour semé le doute sur l’honnêteté de l’accusé, soulevant les réticences de celui-ci à répondre à travers son témoignage «évoluti ». Celui-ci a fourni des définitions divergentes de ses tâches comme diacre et des descriptions différentes du déroulement des cérémonies, a-t-elle notamment plaidé.

Lors de son contre-interrogatoire, Me Ayotte a demandé à Lara si, selon la Bible, quelqu’un qui aurait commis des gestes de nature sexuelle sur un enfant irait au ciel. «Si la personne pose ces gestes en connaissant la Bible, elle n’entrera pas au ciel, mais si elle demande pardon à Dieu et qu’il est prêt à lui pardonner, oui. Dans le cas contraire, non», a-t-il répondu après avoir demandé maintes fois de répéter la question.

«Je comprends que vous n’avez jamais demandé pardon à Dieu pour des gestes sexuels sur des enfants ?» a-t-elle renchéri. «Non, parce que je n’ai pas commis ces gestes. Ce que j’ai dit à Dieu, c’est de les pardonner eux», a-t-il dit.

On connaîtra la décision de la juge Fabi dans cette affaire le 7 mars prochain.