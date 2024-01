Violence conjugale: «Une onde de choc énorme»

«Pourquoi a-t-il fait ça?» se questionnent de nombreuses personnes, dont Jennifer Theriault, une amie proche de Michaël Dugas-Farcy, qui est accusé d’avoir tué sa conjointe Mme Lauzon-Rivard.

Madame Theriault connaît M. Dugas-Farcy depuis plus d’une dizaine d’années, alors qu’ils vivaient tous deux à Drummondville. Elle le considérait comme son frère, elle qui a grandi notamment en famille d’accueil et qui a été toxicomane pendant plusieurs années.

Jennifer Theriault et Michaël Dugas-Farcy, en 2013 (Fournie)

«C’est lui qui m’a aidée à m’en sortir, dit-elle au téléphone. Le Michaël que j’ai connu était affectueux et zéro agressif. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer dans sa tête.»

«[Chloé Lauzon-Rivard] ne méritait pas ce sort, pas plus que toutes les autres femmes victimes de féminicide [...]», nous a écrit Serge Roy, se présentant comme l’un de ses collègues de travail.

«[Chloé] était très appréciée de tous et plus encore des personnes de son département, dont je fais partie, peut-on lire également dans son courriel, qu’il a adressé à La Voix de l’Est lundi en fin d’après-midi. Chloé était une jeune femme intelligente, travaillante, gentille et charmante, toujours là pour nous offrir son aide. Son absence va peser lourd dans les jours, les semaines et les mois à venir.»

«Il faut qu’ils nous contactent»

Selon Mme Theriault, M. Dugas-Farcy était originaire de la Gaspésie et avait peu d’amis. «Il aurait dû demander de l’aide», se désole-t-elle, répétant que même lorsqu’elle l’avait poussé à bout, il avait toujours su garder le contrôle de ses émotions.

À l’organisme Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska (RHHY), son directeur général Stéphane Prévost rappelle qu’il est important que «les hommes sachent que notre service d’aide existe, qu’il existe une place qui est là pour les outiller et les aider à passer par dessus leur difficulté à gérer leurs émotions».

Stéphane Prévost, directeur général chez Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Plus largement, M. Prévost croit que sensibiliser davantage les adolescents aiderait à prévenir que surviennent de tels drames.

«On a souvent été présents à l’école secondaire J.H.-Leclerc [pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes], et on fait encore quelques-unes de ces activités, mais le gouvernement ne nous finance pas pour ça. Il faudrait pourtant que les jeunes puissent être sensibilisés sur ce qu’est la violence, sur ce qui n’est pas acceptable, et sur les ressources qui existent quand ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions, leur colère.»

«Durant la pandémie, on dirait que [les cas de violence conjugale] ça s’est exacerbé. Finalement, on voit que le problème perdure, analyse Andréanne Larouche, députée de Shefford et porte-parole de la Condition féminine au Bloc québécois. C’est un enjeu sur lequel on devra lutter avec vigueur. C’est définitivement un dossier qui reviendra à la Chambre des communes pour la prochaine session.»

De la violence difficile à déceler

Il est toutefois très difficile pour les proches des victimes et des agresseurs de déceler qu’il y a de la violence conjugale dans le couple. Souvent, les proches tombent des nues.

En effet, autant les femmes victimes d’agression que leurs partenaires agresseurs usent de stratégies pour que la violence conjugale reste inconnue de leur entourage.

Carmen Paquin, DG de la Maison Alice-Desmarais (Alain Dion/La Voix de l'Est)

«Quand les femmes nous racontent leur histoire, on constate qu’elles travaillent fort pour que ça ne paraisse pas», souligne Carmen Paquin, de la maison d’aide et d’hébergement pour femmes Alice-Desmarais.

«Elles le cachent par honte, par peur, par culpabilité, par doute. C’est le cycle de la violence.» — Carmen Paquin

Ces comportements chez ces femmes victimes s’expliquent, car elles sont manipulées par leur partenaire, explique Mme Paquin. «Si t’en parles, je te dis pas ce qui va t’arriver, peut leur dire par exemple leur partenaire. Alors les femmes vont travailler fort pour faire comme si ça allait bien [vis-à-vis de leur entourage].»

Résultat, pour les proches, «la violence conjugale va être très difficile à décoder», d’autant plus qu’il n’existe pas selon elle de «portrait type» de l’homme agresseur.

Des indicateurs de violence conjugale

Il existe cependant des indicateurs laissant présager qu’une femme pourrait subir de la violence conjugale. «Par exemple, quand la personne est triste, isolée, ne se présente plus à des activités entre amies, ou aux activités familiales, ou s’absente du travail, semble moins concentrée, est hyper vigilante, plus stressée, se comporte étrangement», énumère Mme Paquin.

Les amis et les proches qui auraient des doutes ne doivent pas hésiter à se préoccuper du sort de la personne. «Avoir une attitude aidante, ce peut être juste d’ouvrir la porte au dialogue, en demandant “Comment ça va?”, sans porter de jugement, même si c’est difficile.»

Car l’objectif du partenaire agresseur, rappelle Mme Paquin, est d’isoler la personne pour mieux la contrôler.

Souvent, les femmes violentées retournent chez leur agresseur, elles le font pour voir s’il tiendra sa promesse de mieux se comporter. «Cela peut nous amener à juger la victime, il ne le faut pas.»

Supériorité et domination

Dans de telles situations, l’agresseur considère sa partenaire comme étant inférieure à lui, explique la DG de la Maison Alice-Desmarais. «Il ne la traite pas comme son égal.»

Le contrôle de l’homme violent sur sa partenaire, sa domination, «ne se fait pas du jour au lendemain. Le contrôle sur la femme s’installe petit à petit, comme une toile d’araignée qu’on tisse un fil à la fois», image Mme Paquin.

Comment protéger davantage les femmes victimes?

«Que fait-on pour que les hommes violents arrêtent leurs actes?» questionne Mme Paquin à l’égard du monde judiciaire et des groupes pour hommes, entre autres.

En plus de la sensibilisation que les organismes peuvent faire auprès des jeunes, s’inquiéter de comment se porte la relation amoureuse de nos proches est un outil à ne pas négliger.

«Ce ne sont pas des sujets avec lesquels on est souvent à l’aise, mais on ne peut juste se fier sur ce que l’on voit, rappelle la responsable de la Maison Alice-Desmarais. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas que ça n’existe pas.»

La députée bloquiste évoque notamment le projet de loi S205, qui modifie le Code criminel sur les mises en liberté provisoires et l’engagement en cas de violence familiale, duquel doit découler un rapport. «On veut faire des propositions au ministre [fédéral de la Justice]. Ce sont des choses très concrètes qui pourraient élargir notre vision de la violence conjugale.»

Mme Paquin et les responsables de Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska soulignent qu’ils adressent leurs pensées aux proches de la famille de Chloé Lauzon-Rivard, ainsi qu’à ceux de Laury Choinière-Gallant.

— Avec Roxanne Caron et Jean-François Guillet

Besoin d’aide?

Si vous êtes victime de violence conjugale et cherchez aide et répit, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010. Des intervenants y sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.