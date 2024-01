Une 3e action collective intentée pour des cantaloups contaminés à la salmonelle

Le cabinet d’avocats Slater Vecchio a déclaré avoir intenté une action en justice en Colombie-Britannique contre la société mexicaine Malichita, qui a cultivé les cantaloups, et contre deux entreprises américaines.

Le cabinet d’avocats a intenté une poursuite similaire le mois dernier, au Québec, au nom d’un Montréalais hospitalisé en raison d’une infection à la salmonelle. Les avocats soutiennent que la plus récente action collective est au nom de toutes les personnes à l’extérieur de cette province qui ont été touchées par l’épidémie de salmonelle.

Le cabinet d’avocats ontarien Siskinds a également proposé une action collective au Manitoba, alléguant qu’une femme de Sarnia, en Ontario, est tombée malade après avoir mangé du cantaloup qui, selon elle, était contaminé par la salmonelle.

Les réclamations n’ont pas été jugées devant les tribunaux, et les actions collectives proposées doivent être certifiées par les tribunaux pour aller de l’avant.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré dans sa dernière mise à jour le mois dernier que sept personnes sont décédées de salmonelle liée à des cantaloups, et qu’il y a eu 164 cas confirmés en laboratoire dans huit provinces, dont 111 au Québec. L’organisation a indiqué que la majorité des personnes tombées malades sont âgées de cinq ans ou moins, et de 65 ans et plus.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié pour la première fois des avertissements de rappel le 1er novembre, qui ont ensuite été élargis pour inclure les cantaloups des marques Malichita et Rudy, ainsi que divers types de cantaloups prédécoupés et des plateaux de fruits vendus en magasin.