Un homme d’East Angus aurait causé la mort d’un ami en conduisant sous l’influence de l’alcool

Selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Geneviève Crépeau, Brodeur et la victime sont allés jouer au golf au Club des Sommets à Dudswell avant d’aller manger au Manoir Stratford.

«Plus tard en soirée, le véhicule conduit par l’accusé va faire une sortie de route qui est constatée par des témoins, a lancé la procureure dans sa théorie d’ouverture. Les services d’urgence ont rapidement été appelés sur les lieux. M. Champagne, en très mauvais état, doit être transporté à l’hôpital. M. Brodeur est arrêté et conduit à l’hôpital. Le décès de la victime est constaté à l’hôpital le lendemain matin à 6 h 04.»

Étienne Rouleau a été le premier témoin à s’amener à la barre. Ce dernier conduisait une camionnette le soir du drame et a vu l’accident. «J’étais sur une ligne droite et j’ai vu une voiture dévier dans ma voie, à environ 100 pieds devant moi, a-t-il raconté. L’une de ses roues était dans l’accotement de mon côté. Pour l’éviter, j’ai dû aller dans la voie de gauche. Je l’ai ensuite vue prendre le fossé dans ma voie.»

«J’ai ralenti, je me suis retourné et je suis allé voir, a-t-il poursuivi. Ç'a pris environ deux minutes. […] Je vois que c’est une décapotable. Le fossé est assez profond. On s’approche, mais les amis n’osent pas descendre. Je décide d’aller voir. Le devant du véhicule était enfoncé.»

Le témoin aurait donc décidé de s’approcher du côté passager de la voiture. «J’ai parlé au conducteur. Il y avait deux personnes. [...] Le chauffeur me dit qu’ils sont corrects et qu’ils vont s’arranger. […] Il m’a dit qu’il s’est endormi», a-t-il témoigné.

«Je ne me rappelle pas lui avoir parlé beaucoup, mais il répétait qu’il était correct et qu’il voulait qu’on s’en aille. Le passager était assis dos à moi. Son bras était près de la porte et j’ai remarqué que son bras tremblait. Je ne lui ai pas parlé», a continué M. Rouleau, ajoutant qu’il ne s’attendait pas à ce que cette sortie de route prenne une tournure si dramatique.

Le témoin a également trouvé que l’automobiliste était stressé, voire légèrement agressif. Celui-ci aurait arraché le rétroviseur intérieur de sa voiture décapotable duquel émanait de la lumière. «Je me dis: alcool, drogues… je le trouve stressé pour un gars fatigué», a lancé M. Rouleau en contre-interrogatoire.

Durant cette partie de l’audience, l’avocat de la défense a demandé au témoin quel était le type de lumières de sa camionnette et s’il circulait sur les hautes ou sur les basses. Il a interrogé M. Rouleau sur sa consommation d’alcool ce jour-là et sur son passé en termes d’infractions au Code de la sécurité routière.

Deux autres témoins, les amis d’Étienne Rouleau qui se seraient trouvés également dans la camionnette au moment des faits, ont également témoigné pour la Couronne. Ceux-ci ont raconté sensiblement la même histoire à quelques détails près.

Une policière raconte

La policière de la Sûreté du Québec Cathy Faucher est intervenue sur les lieux de l’accident. Elle corrobore les faits comme quoi la voiture était tombée dans le fossé de façon perpendiculaire à la route.

À leur arrivée, l’accusé se serait retrouvé assis dans le milieu du fossé.

«Il ne portait pas attention à notre présence. On a un individu qui hurle de douleur dans le fond du fossé et il n’y porte pas attention.» — Cathy Faucher

Lorsqu’elle a demandé au suspect de s’identifier, la constable a «constaté qu’il semblait très engourdi et un peu confus».

«Je lui ai posé des questions sur son état de santé. J’ai constaté une forte odeur d’alcool émanant de son haleine. Il me confirme qu’il a consommé de la bière au restaurant avant d’avoir l’accident. Il s’exprime de façon inarticulée, il parle lentement de façon engourdie. Il cherche ses mots et n’a aucun tonus.»

Les ambulanciers seraient arrivés assez rapidement. La victime aurait été agitée, ce qui a forcé les policiers à prêter main-forte aux paramédics pour l’emmener dans l’ambulance. Elle aurait ensuite arrêté Brodeur.

Dans l’ambulance, trois minutes avant d’arriver à l’hôpital, le cœur de la victime aurait cessé de battre. «L’accusé n’a eu aucune réaction. Il semblait un peu découragé, mais très calme», a dit la policière.

Arrivée à l’hôpital, elle aurait verbalement demandé une prise de sang pour vérifier le taux d’alcoolémie de l’accusé.

Le procès se poursuivra mardi matin et est prévu pour une durée de cinq jours.