Nouvelle requête en arrêt des procédures pour Samuel Ducharme

«On a commencé une nouvelle requête en arrêt des procédures de type Babos, c’est la deuxième qui est présentée», explique la procureure de la Couronne Me Maude Lapointe, ajoutant que l’audience a commencé lundi avec la preuve de la défense représentée par Me Ariane Bergeron St-Onge.

«On allègue des atteintes qui auraient eu lieu par rapport à l’enquête, poursuit-elle. Comme réparation, on demande un arrêt des procédures en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.»

Me Lapointe explique qu’il a été question de la juridiction du Bureau des enquêtes indépendantes, de la divulgation tardive de la preuve, des notes policières insuffisantes, de partialité et d’enquête biaisée.

«Le ministère public n’entend pas concéder cette requête, confirme Me Lapointe. On pense qu’on a des éléments à faire valoir et que cette requête ne devrait pas être accordée.»

Le procès de Samuel Ducharme se poursuivra vendredi.