Une relation amoureuse vire au cauchemar

L’accusé, Yan-Philippe Leduc, aurait défiguré son ex-conjointe en plus de l’étrangler. (Tirée de Facebook)

«On croit toujours que ça arrive juste aux autres. Mais quand le téléphone sonne à 5h30 du matin et que tu vois ta fille en FaceTime, ben le cœur t’arrête! C’est juste inexplicable quand c’est ton enfant. Je n’ai juste pas de mots. [...] Il faut qu’il y ait justice quelque part. Je ne reconnaissais pas ma propre fille à mon arrivée à l’hôpital», a indiqué la Bromontoise sur Facebook.

Sur les réseaux sociaux, la mère a fait circuler une photo de sa fille dont le visage est tuméfié.

Les séquelles pour la victime, tant psychologiques que physiques, sont énormes. «Ma fille a le blanc des yeux striés de sang. Elle dort mal la nuit et elle a peur quand il fait noir», a confié sa mère à La Voix de l’Est.

«Merci à tous ceux qui sont là pour moi en ce moment, c’est officiellement la période la plus difficile de toute ma vie. Ce traumatisme va rester à tout jamais. [...] Je remonte la côte tranquillement pour le moment et je suis dans un néant total étant donné la situation», a écrit la victime sur les réseaux sociaux.

Une campagne de sociofinancement a par ailleurs été lancée pour soutenir la jeune femme. «Je souhaite aider mon amie financièrement afin [qu’elle reprenne] sa vie en main et [prenne] le temps de se rétablir émotionnellement, mentalement et physiquement sans stress financier», a écrit une de ses amies, à l’origine de l’initiative.

Récidiviste

La violente agression est survenue le 30 décembre à Brossard. Le suspect a été appréhendé sur place, vers 5h25 le matin, par des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). «La victime, une femme dans la vingtaine, a été transportée au centre hospitalier pour traiter des blessures sérieuses au haut du corps», a indiqué la porte-parole du SPAL, Mélanie Mercille.

Yan-Philippe Leduc, 27 ans, est demeuré détenu. Il fait face à des accusations de voies de fait par étouffement, voies de fait avec lésions, séquestration et bris de conditions. La dernière accusation est notamment liée à d’autres actes de violence conjugale envers son ex-conjointe, survenus quelques jours auparavant.

L’entraîneur privé n’en serait pas à ses premiers démêlés avec la justice dans des dossiers du même ordre. «En février 2022, il a entre autres été condamné à trois ans de probation, des travaux communautaires et un suivi de deux ans pour une accusation par voie sommaire de menaces et de voies de fait, également dans un contexte conjugal, a mentionné le Journal de Montréal. Puis, Leduc a déjà reçu une probation d’un an pour avoir omis de se conformer à une ordonnance, dans un contexte similaire.»

L’accusé doit comparaître le 10 janvier au palais de justice de Longueuil, dans le cadre de son enquête sur remise en liberté.