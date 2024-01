Un automobiliste en boisson cause une collision

À leur arrivée, les services d’urgence ont constaté qu’une voiture était sur le capot.

«Une fois sur place, les ambulanciers ont pris en charge des blessés, les pompiers ont sécurisé la scène et les policiers ont rencontré les impliqués et les témoins, a relaté le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Benoit Pellerin. Après une courte enquête, les policiers ont confirmé que le véhicule sur le toit arrivait à haute vitesse sur 12e avenue Nord en direction nord et a percuté le véhicule devant lui sans jamais appliquer les freins.»

L’automobiliste de 26 ans a été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies. Il a été reconduit à l’hôpital «pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger et procéder à un prélèvement sanguin».

Son véhicule a été saisi et son permis de conduire, suspendu.

Opération nationale

Cette collision survient quelques jours seulement après l’opération nationale concertée alcool-drogues au volant dont le SPS a fait bilan vendredi matin. Entre le 30 novembre et le 2 janvier, les policiers de Sherbrooke ont monté sept barrages routiers où ils ont contrôlé quelque 2000 automobilistes.

«L’ensemble des conducteurs interpellés durant les opérations étaient en état de conduire», se réjouit Benoit Pellerin, ajoutant qu’une dizaine de constats d’infractions ont été remis en lien avec le code de sécurité routière.

Les patrouilles régulières et les appels citoyens ont cependant permis aux agents d’arrêter 23 automobilistes qui étaient sous l’influence de l’alcool et un conducteur qui était sous l’influence de la drogue.